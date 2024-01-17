https://ria.ru/20240117/obstrel-1921902384.html

ВСУ обстреляли школу в Горловке

ВСУ обстреляли школу в Горловке - РИА Новости, 17.01.2024

ВСУ обстреляли школу в Горловке

При обстреле центра Горловки со стороны ВСУ пострадала школа, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:58

2024-01-17T16:58

2024-01-17T17:43

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. При обстреле центра Горловки со стороны ВСУ пострадала школа, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие обстрела села Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки) с позиций вооруженных формирований Украины повреждена школа № 58", — говорится в публикации.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, рассказало, что в 16:05 украинские войска выпустили по Горловке три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.ВСУ регулярно обстреливают Горловку, в последнее время участились случаи, когда противник сбрасывает на город боеприпасы с БПЛА. В среду после подобной атаки повреждения получил грузовой автомобиль, обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20240117/pvo-1921863361.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины