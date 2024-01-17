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ВСУ обстреляли школу в Горловке - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:58 17.01.2024 (обновлено: 17:43 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/obstrel-1921902384.html
ВСУ обстреляли школу в Горловке
ВСУ обстреляли школу в Горловке - РИА Новости, 17.01.2024
ВСУ обстреляли школу в Горловке
При обстреле центра Горловки со стороны ВСУ пострадала школа, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:58
2024-01-17T17:43
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. При обстреле центра Горловки со стороны ВСУ пострадала школа, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.&quot;Вследствие обстрела села Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки) с позиций вооруженных формирований Украины повреждена школа № 58&quot;, — говорится в публикации.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, рассказало, что в 16:05 украинские войска выпустили по Горловке три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.ВСУ регулярно обстреливают Горловку, в последнее время участились случаи, когда противник сбрасывает на город боеприпасы с БПЛА. В среду после подобной атаки повреждения получил грузовой автомобиль, обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20240117/pvo-1921863361.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли школу в Горловке

Приходько: в Горловке при обстреле ВСУ получила повреждения школа

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПомещение школы, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ
Помещение школы, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Помещение школы, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. При обстреле центра Горловки со стороны ВСУ пострадала школа, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«

"Вследствие обстрела села Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки) с позиций вооруженных формирований Украины повреждена школа № 58", — говорится в публикации.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, рассказало, что в 16:05 украинские войска выпустили по Горловке три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
ВСУ регулярно обстреливают Горловку, в последнее время участились случаи, когда противник сбрасывает на город боеприпасы с БПЛА. В среду после подобной атаки повреждения получил грузовой автомобиль, обошлось без пострадавших.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.

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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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