ВСУ обстреляли школу в Горловке
Приходько: в Горловке при обстреле ВСУ получила повреждения школа
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПомещение школы, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ
Помещение школы, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. При обстреле центра Горловки со стороны ВСУ пострадала школа, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
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"Вследствие обстрела села Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки) с позиций вооруженных формирований Украины повреждена школа № 58", — говорится в публикации.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, рассказало, что в 16:05 украинские войска выпустили по Горловке три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
ВСУ регулярно обстреливают Горловку, в последнее время участились случаи, когда противник сбрасывает на город боеприпасы с БПЛА. В среду после подобной атаки повреждения получил грузовой автомобиль, обошлось без пострадавших.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.