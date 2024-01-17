https://ria.ru/20240117/obstrel-1921876703.html

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 17.01.2024

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в центре Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:37

2024-01-17T15:37

2024-01-17T15:37

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в центре Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате сброса был поврежден грузовой автомобиль, пострадавших нет. Кроме того, украинские войска в 14.50 выпустили по Горловке еще три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240116/stskk-1921611478.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия