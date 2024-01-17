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Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 17.01.2024
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в центре Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:37
2024-01-17T15:37
2024-01-17T15:37
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в центре Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате сброса был поврежден грузовой автомобиль, пострадавших нет. Кроме того, украинские войска в 14.50 выпустили по Горловке еще три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240116/stskk-1921611478.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку
Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на центр Горловки