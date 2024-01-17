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Мэр Горловки рассказал о повреждениях в городе при атаке украинского БПЛА
Мэр Горловки рассказал о повреждениях в городе при атаке украинского БПЛА - РИА Новости, 17.01.2024
Мэр Горловки рассказал о повреждениях в городе при атаке украинского БПЛА
Грузовой автомобиль получил повреждения в результате атаки беспилотным летательным аппаратом украинских войск в центре Горловки, пострадавших нет, сообщил мэр... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:30
2024-01-17T15:30
2024-01-17T15:30
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Грузовой автомобиль получил повреждения в результате атаки беспилотным летательным аппаратом украинских войск в центре Горловки, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Сегодня в 14.30 по улице Интернациональная, 89 (Центрально-Городской Горловки) в результате атаки беспилотным летательным аппаратом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) поврежден грузовой автомобиль. К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
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горловка, украина, иван приходько, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Иван Приходько, Донецк, Происшествия
Мэр Горловки рассказал о повреждениях в городе при атаке украинского БПЛА
Приходько: при атаке БПЛА на Горловку получил повреждения грузовик