https://ria.ru/20240117/obstrel-1921875011.html

Мэр Горловки рассказал о повреждениях в городе при атаке украинского БПЛА

Мэр Горловки рассказал о повреждениях в городе при атаке украинского БПЛА - РИА Новости, 17.01.2024

Мэр Горловки рассказал о повреждениях в городе при атаке украинского БПЛА

Грузовой автомобиль получил повреждения в результате атаки беспилотным летательным аппаратом украинских войск в центре Горловки, пострадавших нет, сообщил мэр... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:30

2024-01-17T15:30

2024-01-17T15:30

специальная военная операция на украине

горловка

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иван приходько

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Грузовой автомобиль получил повреждения в результате атаки беспилотным летательным аппаратом украинских войск в центре Горловки, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Сегодня в 14.30 по улице Интернациональная, 89 (Центрально-Городской Горловки) в результате атаки беспилотным летательным аппаратом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) поврежден грузовой автомобиль. К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

горловка

украина

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горловка, украина, иван приходько, донецк, происшествия