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Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела города - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/obstrel-1921808677.html
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела города
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела города - РИА Новости, 17.01.2024
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела города
Здания местной администрации и котельной получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками поселка Еленовка в ДНР, сообщил в Telegram-канале мэр... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:43
2024-01-17T11:43
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Здания местной администрации и котельной получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками поселка Еленовка в ДНР, сообщил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате обстрела поселка городского типа Еленовка нарушено остекление в здании поселковой администрации по улице Ленина и в котельной по улице Московской. Также повреждён козырёк здания магазина по улице Ленина", - написал Кулемзин. Еленовка подверглась обстрелу в 5.10 утра, по ней выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщало в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Еленовка расположена примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
https://ria.ru/20240117/obstrel-1921803421.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела города

Кулемзин: при обстреле Еленовки повреждены здания администрации и котельной

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколки боеприпасов применяемых ВСУ
Осколки боеприпасов применяемых ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколки боеприпасов применяемых ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Здания местной администрации и котельной получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками поселка Еленовка в ДНР, сообщил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела поселка городского типа Еленовка нарушено остекление в здании поселковой администрации по улице Ленина и в котельной по улице Московской. Также повреждён козырёк здания магазина по улице Ленина", - написал Кулемзин.
Еленовка подверглась обстрелу в 5.10 утра, по ней выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщало в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Еленовка расположена примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
ВСУ около 40 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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