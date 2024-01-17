https://ria.ru/20240117/obstrel-1921808677.html

Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела города

Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела города - РИА Новости, 17.01.2024

Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела города

Здания местной администрации и котельной получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками поселка Еленовка в ДНР, сообщил в Telegram-канале мэр... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:43

2024-01-17T11:43

2024-01-17T11:43

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Здания местной администрации и котельной получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками поселка Еленовка в ДНР, сообщил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате обстрела поселка городского типа Еленовка нарушено остекление в здании поселковой администрации по улице Ленина и в котельной по улице Московской. Также повреждён козырёк здания магазина по улице Ленина", - написал Кулемзин. Еленовка подверглась обстрелу в 5.10 утра, по ней выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщало в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Еленовка расположена примерно в 10 километрах к югу от Донецка.

https://ria.ru/20240117/obstrel-1921803421.html

донецк

донецкая народная республика

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