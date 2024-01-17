https://ria.ru/20240117/obse-1921888047.html

Дипломат назвал условие для продления мандата офиса ОБСЕ по свободе СМИ

Дипломат назвал условие для продления мандата офиса ОБСЕ по свободе СМИ - РИА Новости, 17.01.2024

Дипломат назвал условие для продления мандата офиса ОБСЕ по свободе СМИ

Россия продлит полномочия офиса ОБСЕ по свободе СМИ после сентября 2024 года лишь при наличии нового представителя, заявил РИА Новости заместитель постоянного... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:14

2024-01-17T16:14

2024-01-17T16:14

в мире

россия

максим буякевич

тереза рибейру

обсе

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ВЕНА, 17 янв – РИА Новости. Россия продлит полномочия офиса ОБСЕ по свободе СМИ после сентября 2024 года лишь при наличии нового представителя, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. Сейчас представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ является Тереза Рибейро. По словам Буякевича, российская сторона считает ее несостоятельной на этом посту в связи с тем, что Рибейро "продолжает исповедовать крайне односторонний подход к исполнению своего мандата". "Нас эта ситуация не устраивает, поэтому мы, продлив в порядке компромисса, ее полномочия наряду с остальными руководителями ОБСЕ до сентября текущего года, будем исходить из того, что дальнейшая работа этого офиса после сентября 2024 года будет возможна только при наличии нового представителя", – сказал Буякевич. Он указал на то, что Рибейро не реагирует "на вопиющие факты попрания свободы СМИ на Украине", в числе которых, по его словам, принятие нового закона о медиа, де-факто тотальная зачистка информационного пространства от оппозиционных средств массовой информации, преследование журналистов и физическая расправа над журналистами на территории, контролируемой киевским режимом. "Зато она усердно публикует пресс-релизы об ухудшении медиа ландшафта в Российской Федерации, тем самым встроив себя и свою структуру в состав дивизии информационного фронта западной стороны", - пояснил собеседник агентства. Он также добавил, что российская сторона уже не рассчитывает на адекватную реакцию со стороны офиса представителя ОБСЕ по свободе СМИ в том числе и на гибель американского блогера Гонсало Лиры на Украине. По его мнению, недавний призыв евродепутата (партия "Альтернатива для Германии") Бернхарда Цимниока провести независимое расследование гибели Лиры останется без внимания. "Конечно, они будут обязаны отфиксировать факт такого обращения. Другое дело, что они постараются его замотать под ковер и оставить без внимания, та же Тереза Рибейро. В этом у меня нет никаких сомнений. Но мы, в свою очередь, не позволим ей этого сделать, будем постоянно публично напоминать ей о своих обязанностях и долге", – заключил Буякевич. Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.

https://ria.ru/20240103/obse-1919555832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, максим буякевич, тереза рибейру, обсе