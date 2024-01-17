Рейтинг@Mail.ru
Идет охота. На Украине потребовали срочных мер из-за ударов России - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:26 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/noch-1921750225.html
Идет охота. На Украине потребовали срочных мер из-за ударов России
Идет охота. На Украине потребовали срочных мер из-за ударов России - РИА Новости, 17.01.2024
Идет охота. На Украине потребовали срочных мер из-за ударов России
В отличие от ВСУ, российская армия массово оснащена ночными дронами, рассказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T00:26
2024-01-17T00:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
георгий тука
вооруженные силы украины
дроны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:27:2730:1563_1920x0_80_0_0_f5436fc537406e176b517eeb1ca3664c.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В отличие от ВСУ, российская армия массово оснащена ночными дронами, рассказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom.&quot;Уже серийно выпускаются (в России. — Прим. ред.) дроны с приборами ночного видения и с тепловизионными камерами, что позволяет им (россиянам. — Прим. ред.) довольно эффективно охотиться на наших защитников, на нашу технику даже в темное время суток&quot;, — пожаловался бывший чиновник.По словам Туки, на Украине вынуждены производить беспилотники "чуть ли не в гаражах и на дому". Дроны с инфракрасным наведением остаются для ВСУ экзотикой. Политик признал, что украинцам еще далеко до того уровня технического оснащения, который показывает российская армия."Я не знаю, почему, но у нас ситуация в этом направлении (с беспилотниками. — Прим. ред.) не позитивная. &lt;...&gt; И с этим надо немедленно что-то делать", — потребовал Тука.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями заявил, что российские беспилотники показывают высокую эффективность в зоне СВО. Глава государства подчеркнул, что для России крайне важно опережать противника в разработке новых моделей дронов.
https://ria.ru/20240116/inferno-1921530236.html
https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920761763.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_857c0b12dc277953daf8cbd787967cf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, георгий тука, вооруженные силы украины, дроны
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Георгий Тука, Вооруженные силы Украины, дроны
Идет охота. На Украине потребовали срочных мер из-за ударов России

Экс-замминистра Тука: Россия массово применяет дроны ночью

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона за работой
Оператор дрона за работой - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В отличие от ВСУ, российская армия массово оснащена ночными дронами, рассказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom.
«

"Уже серийно выпускаются (в России. — Прим. ред.) дроны с приборами ночного видения и с тепловизионными камерами, что позволяет им (россиянам. — Прим. ред.) довольно эффективно охотиться на наших защитников, на нашу технику даже в темное время суток", — пожаловался бывший чиновник.

Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
ВС России начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ с БПЛА "Инферно"
Вчера, 03:37
По словам Туки, на Украине вынуждены производить беспилотники "чуть ли не в гаражах и на дому". Дроны с инфракрасным наведением остаются для ВСУ экзотикой.
Политик признал, что украинцам еще далеко до того уровня технического оснащения, который показывает российская армия.
"Я не знаю, почему, но у нас ситуация в этом направлении (с беспилотниками. — Прим. ред.) не позитивная. <...> И с этим надо немедленно что-то делать", — потребовал Тука.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями заявил, что российские беспилотники показывают высокую эффективность в зоне СВО. Глава государства подчеркнул, что для России крайне важно опережать противника в разработке новых моделей дронов.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
"Восемь к одному". СМИ указали на преимущества российской армии перед ВСУ
11 января, 16:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГеоргий ТукаВооруженные силы Украиныдроны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала