https://ria.ru/20240117/noch-1921750225.html
Идет охота. На Украине потребовали срочных мер из-за ударов России
Идет охота. На Украине потребовали срочных мер из-за ударов России - РИА Новости, 17.01.2024
Идет охота. На Украине потребовали срочных мер из-за ударов России
В отличие от ВСУ, российская армия массово оснащена ночными дронами, рассказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T00:26
2024-01-17T00:26
2024-01-17T00:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
георгий тука
вооруженные силы украины
дроны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:27:2730:1563_1920x0_80_0_0_f5436fc537406e176b517eeb1ca3664c.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В отличие от ВСУ, российская армия массово оснащена ночными дронами, рассказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom."Уже серийно выпускаются (в России. — Прим. ред.) дроны с приборами ночного видения и с тепловизионными камерами, что позволяет им (россиянам. — Прим. ред.) довольно эффективно охотиться на наших защитников, на нашу технику даже в темное время суток", — пожаловался бывший чиновник.По словам Туки, на Украине вынуждены производить беспилотники "чуть ли не в гаражах и на дому". Дроны с инфракрасным наведением остаются для ВСУ экзотикой. Политик признал, что украинцам еще далеко до того уровня технического оснащения, который показывает российская армия."Я не знаю, почему, но у нас ситуация в этом направлении (с беспилотниками. — Прим. ред.) не позитивная. <...> И с этим надо немедленно что-то делать", — потребовал Тука.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями заявил, что российские беспилотники показывают высокую эффективность в зоне СВО. Глава государства подчеркнул, что для России крайне важно опережать противника в разработке новых моделей дронов.
https://ria.ru/20240116/inferno-1921530236.html
https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920761763.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_857c0b12dc277953daf8cbd787967cf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, георгий тука, вооруженные силы украины, дроны
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Георгий Тука, Вооруженные силы Украины, дроны
Идет охота. На Украине потребовали срочных мер из-за ударов России
Экс-замминистра Тука: Россия массово применяет дроны ночью