https://ria.ru/20240117/noch-1921750225.html

Идет охота. На Украине потребовали срочных мер из-за ударов России

Идет охота. На Украине потребовали срочных мер из-за ударов России - РИА Новости, 17.01.2024

Идет охота. На Украине потребовали срочных мер из-за ударов России

В отличие от ВСУ, российская армия массово оснащена ночными дронами, рассказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T00:26

2024-01-17T00:26

2024-01-17T00:26

специальная военная операция на украине

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георгий тука

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В отличие от ВСУ, российская армия массово оснащена ночными дронами, рассказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom."Уже серийно выпускаются (в России. — Прим. ред.) дроны с приборами ночного видения и с тепловизионными камерами, что позволяет им (россиянам. — Прим. ред.) довольно эффективно охотиться на наших защитников, на нашу технику даже в темное время суток", — пожаловался бывший чиновник.По словам Туки, на Украине вынуждены производить беспилотники "чуть ли не в гаражах и на дому". Дроны с инфракрасным наведением остаются для ВСУ экзотикой. Политик признал, что украинцам еще далеко до того уровня технического оснащения, который показывает российская армия."Я не знаю, почему, но у нас ситуация в этом направлении (с беспилотниками. — Прим. ред.) не позитивная. <...> И с этим надо немедленно что-то делать", — потребовал Тука.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями заявил, что российские беспилотники показывают высокую эффективность в зоне СВО. Глава государства подчеркнул, что для России крайне важно опережать противника в разработке новых моделей дронов.

https://ria.ru/20240116/inferno-1921530236.html

https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920761763.html

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в мире, россия, украина, георгий тука, вооруженные силы украины, дроны