https://ria.ru/20240117/niger-1921886187.html

Нигер планирует наращивать потенциал своей армии совместно с Россией

Нигер планирует наращивать потенциал своей армии совместно с Россией - РИА Новости, 17.01.2024

Нигер планирует наращивать потенциал своей армии совместно с Россией

Нигер совместно с Россией скоро начнет деятельность по наращиванию потенциала своих вооруженных сил, заявил РИА Новости министр обороны Нигера генерал Салифу... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:07

2024-01-17T16:07

2024-01-17T16:27

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нигер совместно с Россией скоро начнет деятельность по наращиванию потенциала своих вооруженных сил, заявил РИА Новости министр обороны Нигера генерал Салифу Моди."Мы находимся в Москве уже 72 часа в рамках усилий по укреплению сотрудничества между нашими двумя странами, и это начало сотрудничества, которое находится в процессе укрепления... Что касается безопасности и обороны, то здесь дела идут быстро: мы уже провели ряд встреч в Ниамее, завершили работу над проектами здесь, в Москве, и очень скоро начнется деятельность в области наращивания потенциала наших вооруженных сил", - заявил РИА Новости министр обороны Нигера генерал Салифу Моди. Министр обороны Нигера прибыл в Россию 15 января в составе правительственной делегации.В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.Мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, однако в конце сентября приняла решение отозвать посла.Вывод войск начался в конце октября: подразделения французских военных передали под контроль армии Нигера военный лагерь в городе Уалам (регион Тиллабери) в стратегически важной зоне на границе с Мали. Французские войска полностью покинули Нигер 22 декабря 2023 года.

https://ria.ru/20231230/niger-1919092189.html

https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нигер, россия, в мире