Нигер планирует наращивать потенциал своей армии совместно с Россией
Минобороны Нигера хочет совместно с Россией нарастить потенциал своей армии
© AP PhotoВоенные в Ниамее
© AP Photo
Военные в Ниамее. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нигер совместно с Россией скоро начнет деятельность по наращиванию потенциала своих вооруженных сил, заявил РИА Новости министр обороны Нигера генерал Салифу Моди.
"Мы находимся в Москве уже 72 часа в рамках усилий по укреплению сотрудничества между нашими двумя странами, и это начало сотрудничества, которое находится в процессе укрепления... Что касается безопасности и обороны, то здесь дела идут быстро: мы уже провели ряд встреч в Ниамее, завершили работу над проектами здесь, в Москве, и очень скоро начнется деятельность в области наращивания потенциала наших вооруженных сил", - заявил РИА Новости министр обороны Нигера генерал Салифу Моди. Министр обороны Нигера прибыл в Россию 15 января в составе правительственной делегации.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
Мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, однако в конце сентября приняла решение отозвать посла.
Вывод войск начался в конце октября: подразделения французских военных передали под контроль армии Нигера военный лагерь в городе Уалам (регион Тиллабери) в стратегически важной зоне на границе с Мали. Французские войска полностью покинули Нигер 22 декабря 2023 года.