https://ria.ru/20240117/niger-1921880871.html

Минобороны Нигера отметило положительное влияние вывода французских войск

Минобороны Нигера отметило положительное влияние вывода французских войск - РИА Новости, 17.01.2024

Минобороны Нигера отметило положительное влияние вывода французских войск

Вывод французских войск из Нигера благоприятно повлиял на борьбу с терроризмом в стране, заявил РИА Новости министр обороны Нигера генерал Салифу Моди. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:53

2024-01-17T15:53

2024-01-17T15:56

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Вывод французских войск из Нигера благоприятно повлиял на борьбу с терроризмом в стране, заявил РИА Новости министр обороны Нигера генерал Салифу Моди. "Французские войска покинули Нигер, последние солдаты ушли 22 декабря. Что касается влияния на безопасность в нашей стране, то следует сказать, что этот вывод войск, с одной стороны, позволил нам ясно увидеть картину борьбы, которую мы ведем против терроризма, а с другой - осознать собственную ответственность. Можно сказать, что их вывод оказал положительное влияние на нашу борьбу с терроризмом", - заявил генерал Моди. Министр обороны Нигера прибыл в Россию 15 января в составе правительственной делегации. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, однако в конце сентября приняла решение отозвать посла. Вывод войск начался в конце октября: подразделения французских военных передали под контроль армии Нигера военный лагерь в городе Уалам (регион Тиллабери) в стратегически важной зоне на границе с Мали. Французские войска полностью покинули Нигер 22 декабря 2023 года.

https://ria.ru/20240102/posolstvo-1919492472.html

https://ria.ru/20231009/kapitulyatsiya-1901348644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нигер, франция, переворот в нигере — 2023