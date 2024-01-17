https://ria.ru/20240117/niger-1921880871.html
Минобороны Нигера отметило положительное влияние вывода французских войск
Минобороны Нигера отметило положительное влияние вывода французских войск - РИА Новости, 17.01.2024
Минобороны Нигера отметило положительное влияние вывода французских войск
Вывод французских войск из Нигера благоприятно повлиял на борьбу с терроризмом в стране, заявил РИА Новости министр обороны Нигера генерал Салифу Моди. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:53
2024-01-17T15:53
2024-01-17T15:56
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переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Вывод французских войск из Нигера благоприятно повлиял на борьбу с терроризмом в стране, заявил РИА Новости министр обороны Нигера генерал Салифу Моди. "Французские войска покинули Нигер, последние солдаты ушли 22 декабря. Что касается влияния на безопасность в нашей стране, то следует сказать, что этот вывод войск, с одной стороны, позволил нам ясно увидеть картину борьбы, которую мы ведем против терроризма, а с другой - осознать собственную ответственность. Можно сказать, что их вывод оказал положительное влияние на нашу борьбу с терроризмом", - заявил генерал Моди. Министр обороны Нигера прибыл в Россию 15 января в составе правительственной делегации. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, однако в конце сентября приняла решение отозвать посла. Вывод войск начался в конце октября: подразделения французских военных передали под контроль армии Нигера военный лагерь в городе Уалам (регион Тиллабери) в стратегически важной зоне на границе с Мали. Французские войска полностью покинули Нигер 22 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20240102/posolstvo-1919492472.html
https://ria.ru/20231009/kapitulyatsiya-1901348644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, франция, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Переворот в Нигере — 2023
Минобороны Нигера отметило положительное влияние вывода французских войск
МО Нигера: вывод Францией войск положительно повлиял на борьбу с терроризмом
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Вывод французских войск из Нигера благоприятно повлиял на борьбу с терроризмом в стране, заявил РИА Новости министр обороны Нигера генерал Салифу Моди.
"Французские войска покинули Нигер, последние солдаты ушли 22 декабря. Что касается влияния на безопасность в нашей стране, то следует сказать, что этот вывод войск, с одной стороны, позволил нам ясно увидеть картину борьбы, которую мы ведем против терроризма, а с другой - осознать собственную ответственность. Можно сказать, что их вывод оказал положительное влияние на нашу борьбу с терроризмом", - заявил генерал Моди.
В Нигере закрылось посольство Франции
Министр обороны Нигера прибыл в Россию
15 января в составе правительственной делегации.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума
. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, однако в конце сентября приняла решение отозвать посла.
Вывод войск начался в конце октября: подразделения французских военных передали под контроль армии Нигера военный лагерь в городе Уалам (регион Тиллабери) в стратегически важной зоне на границе с Мали
. Французские войска полностью покинули Нигер 22 декабря 2023 года.
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