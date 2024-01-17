https://ria.ru/20240117/neft-1921911566.html

Эксперт рассказал, как подорожает нефть при перевозке в обход Красного моря

Эксперт рассказал, как подорожает нефть при перевозке в обход Красного моря - РИА Новости, 17.01.2024

Эксперт рассказал, как подорожает нефть при перевозке в обход Красного моря

Транспортировка нефти в обход Красного моря выходит дороже - если компании долгое время будут следовать по альтернативным маршрутам, это приведет к росту цены... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:32

2024-01-17T17:32

2024-01-17T17:32

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

красное море

суэцкий канал

африка

цены на нефть

военная операция сша и британии в йемене

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Транспортировка нефти в обход Красного моря выходит дороже - если компании долгое время будут следовать по альтернативным маршрутам, это приведет к росту цены "черного золота" на 3-4 доллара за баррель, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. "Путь через Суэцкий канал является одним из важных направлений морских поставок нефти, на которое приходится порядка 10% глобальных потоков. Обход проблемного места вокруг Африки увеличивает время в пути между Азией и Европой на 10-14 дней. Это означает удорожание услуг морской логистики, рост стоимости страхования грузов, а значит, поднимает стоимость конечного топлива", - сказал эксперт. "Через Красное море проходит в сутки с севера на юг и обратно около 7 миллионов баррелей нефти в сутки. Подсчитано, что если логистика изменится надолго, тогда это может повысить спотовые цены на нефть примерно на 3-4 доллара за баррель, поскольку в этом случае вырастут объемы запасов в плавучих хранилищах, а доступность коммерческих запасов глобально снизится. Поставки нефти по Северному морскому пути в обозримом будущем не составят конкуренции традиционным маршрутам из-за слишком суровых климатических условий", - добавил он. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам хуситов, назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Англо-нидерландская энергетическая компания Shell на неопределенный срок приостановила перевозки через Красное море из-за опасений эскалации военной ситуации, сообщила во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. В декабре о приостановке перевозок нефти через Красное море заявила британская BP. На этой неделе и Qatar Energy приостановила поставки сжиженного природного газа.

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

красное море

суэцкий канал

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, красное море, суэцкий канал, африка, цены на нефть, военная операция сша и британии в йемене, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году