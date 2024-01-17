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Эксперт рассказал, как подорожает нефть при перевозке в обход Красного моря - РИА Новости, 17.01.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:32 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/neft-1921911566.html
Эксперт рассказал, как подорожает нефть при перевозке в обход Красного моря
Эксперт рассказал, как подорожает нефть при перевозке в обход Красного моря - РИА Новости, 17.01.2024
Эксперт рассказал, как подорожает нефть при перевозке в обход Красного моря
Транспортировка нефти в обход Красного моря выходит дороже - если компании долгое время будут следовать по альтернативным маршрутам, это приведет к росту цены... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:32
2024-01-17T17:32
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
красное море
суэцкий канал
африка
цены на нефть
военная операция сша и британии в йемене
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Транспортировка нефти в обход Красного моря выходит дороже - если компании долгое время будут следовать по альтернативным маршрутам, это приведет к росту цены "черного золота" на 3-4 доллара за баррель, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. "Путь через Суэцкий канал является одним из важных направлений морских поставок нефти, на которое приходится порядка 10% глобальных потоков. Обход проблемного места вокруг Африки увеличивает время в пути между Азией и Европой на 10-14 дней. Это означает удорожание услуг морской логистики, рост стоимости страхования грузов, а значит, поднимает стоимость конечного топлива", - сказал эксперт. "Через Красное море проходит в сутки с севера на юг и обратно около 7 миллионов баррелей нефти в сутки. Подсчитано, что если логистика изменится надолго, тогда это может повысить спотовые цены на нефть примерно на 3-4 доллара за баррель, поскольку в этом случае вырастут объемы запасов в плавучих хранилищах, а доступность коммерческих запасов глобально снизится. Поставки нефти по Северному морскому пути в обозримом будущем не составят конкуренции традиционным маршрутам из-за слишком суровых климатических условий", - добавил он. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам хуситов, назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Англо-нидерландская энергетическая компания Shell на неопределенный срок приостановила перевозки через Красное море из-за опасений эскалации военной ситуации, сообщила во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. В декабре о приостановке перевозок нефти через Красное море заявила британская BP. На этой неделе и Qatar Energy приостановила поставки сжиженного природного газа.
https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html
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экономика, красное море, суэцкий канал, африка, цены на нефть, военная операция сша и британии в йемене, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Красное море, Суэцкий канал, Африка, Цены на нефть, Военная операция США и Британии в Йемене, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эксперт рассказал, как подорожает нефть при перевозке в обход Красного моря

"Финам": перевозка нефти в обход Красного моря повысит цены на $3-4 за баррель

© Depositphotos.com / dvoevnoreГрузовое судно в море
Грузовое судно в море - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Depositphotos.com / dvoevnore
Грузовое судно в море. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Транспортировка нефти в обход Красного моря выходит дороже - если компании долгое время будут следовать по альтернативным маршрутам, это приведет к росту цены "черного золота" на 3-4 доллара за баррель, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.
"Путь через Суэцкий канал является одним из важных направлений морских поставок нефти, на которое приходится порядка 10% глобальных потоков. Обход проблемного места вокруг Африки увеличивает время в пути между Азией и Европой на 10-14 дней. Это означает удорожание услуг морской логистики, рост стоимости страхования грузов, а значит, поднимает стоимость конечного топлива", - сказал эксперт.
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"Через Красное море проходит в сутки с севера на юг и обратно около 7 миллионов баррелей нефти в сутки. Подсчитано, что если логистика изменится надолго, тогда это может повысить спотовые цены на нефть примерно на 3-4 доллара за баррель, поскольку в этом случае вырастут объемы запасов в плавучих хранилищах, а доступность коммерческих запасов глобально снизится. Поставки нефти по Северному морскому пути в обозримом будущем не составят конкуренции традиционным маршрутам из-за слишком суровых климатических условий", - добавил он.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам хуситов, назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.
Англо-нидерландская энергетическая компания Shell на неопределенный срок приостановила перевозки через Красное море из-за опасений эскалации военной ситуации, сообщила во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. В декабре о приостановке перевозок нефти через Красное море заявила британская BP. На этой неделе и Qatar Energy приостановила поставки сжиженного природного газа.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаКрасное мореСуэцкий каналАфрикаЦены на нефтьВоенная операция США и Британии в ЙеменеОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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