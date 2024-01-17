https://ria.ru/20240117/nato-1921797318.html

В НАТО рассказали о планах на саммит в США летом 2024 года

В НАТО рассказали о планах на саммит в США летом 2024 года - РИА Новости, 17.01.2024

В НАТО рассказали о планах на саммит в США летом 2024 года

НАТО на саммите в США летом 2024 года планирует усилить коллективную оборону, включая ПВО, а также поддержку Украины, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ на... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:03

2024-01-17T11:03

2024-01-17T11:03

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. НАТО на саммите в США летом 2024 года планирует усилить коллективную оборону, включая ПВО, а также поддержку Украины, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ на заседании Военного комитета стран блока, проходящем в Брюсселе. "В этом году на саммите в Вашингтоне мы продвинемся на пути укрепления нашей коллективной обороны и безопасности, делая все необходимое для защиты наших народов и основанной на правилах международной системы. Мы укрепим нашу коллективную оборону, в особенности нашу систему ПВО, мы продвинем вперед нашу поддержку Украины", - сообщил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, сша, ситуация в днр и лнр