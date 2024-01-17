https://ria.ru/20240117/nato-1921757465.html

В Европарламенте рассказали о решении, позволившем уничтожить Украину

В Европарламенте рассказали о решении, позволившем уничтожить Украину - РИА Новости, 17.01.2024

В Европарламенте рассказали о решении, позволившем уничтожить Украину

Стремление Запада к конфликту с Россией уничтожило Украину, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес во время заседания ЕП. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T03:08

2024-01-17T03:08

2024-01-17T03:08

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Стремление Запада к конфликту с Россией уничтожило Украину, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес во время заседания ЕП."Мы потратили миллиарды денег налогоплательщиков ЕС на разжигание войны, которая была не в наших интересах и помогла уничтожить Украину без всякой уважительной причины", — разозлился политик.Он добавил, что конфликт можно было остановить, но США и НАТО не хотели мира и стремился нанести России как можно больше урона.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921755574.html

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в мире, украина, россия, дмитрий песков, европарламент, нато, евросоюз, ирландия, мик уоллес