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В Европарламенте рассказали о решении, позволившем уничтожить Украину - РИА Новости, 17.01.2024
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03:08 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/nato-1921757465.html
В Европарламенте рассказали о решении, позволившем уничтожить Украину
В Европарламенте рассказали о решении, позволившем уничтожить Украину - РИА Новости, 17.01.2024
В Европарламенте рассказали о решении, позволившем уничтожить Украину
Стремление Запада к конфликту с Россией уничтожило Украину, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес во время заседания ЕП. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T03:08
2024-01-17T03:08
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Стремление Запада к конфликту с Россией уничтожило Украину, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес во время заседания ЕП."Мы потратили миллиарды денег налогоплательщиков ЕС на разжигание войны, которая была не в наших интересах и помогла уничтожить Украину без всякой уважительной причины", — разозлился политик.Он добавил, что конфликт можно было остановить, но США и НАТО не хотели мира и стремился нанести России как можно больше урона.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
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в мире, украина, россия, дмитрий песков, европарламент, нато, евросоюз, ирландия, мик уоллес
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Европарламент, НАТО, Евросоюз, Ирландия, Мик Уоллес
В Европарламенте рассказали о решении, позволившем уничтожить Украину

Депутат ЕП Уоллес: разжигание прокси-войны НАТО с Россией уничтожило Украину

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Стремление Запада к конфликту с Россией уничтожило Украину, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес во время заседания ЕП.
«
"Мы потратили миллиарды денег налогоплательщиков ЕС на разжигание войны, которая была не в наших интересах и помогла уничтожить Украину без всякой уважительной причины", — разозлился политик.
Он добавил, что конфликт можно было остановить, но США и НАТО не хотели мира и стремился нанести России как можно больше урона.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
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02:15
 
В миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковЕвропарламентНАТОЕвросоюзИрландияМик Уоллес
 
 
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