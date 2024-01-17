https://ria.ru/20240117/napadenie-1921894931.html
В Белгороде при нападениях банды на прохожих пострадал иностранец
В Белгороде при нападениях банды на прохожих пострадал иностранец - РИА Новости, 17.01.2024
В Белгороде при нападениях банды на прохожих пострадал иностранец
Иностранный студент оказался в числе избитых группой агрессивных молодых людей в Белгороде, которые нападали на прохожих и снимали это на видео, сообщила... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:33
2024-01-17T16:33
2024-01-17T16:33
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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Иностранный студент оказался в числе избитых группой агрессивных молодых людей в Белгороде, которые нападали на прохожих и снимали это на видео, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Заведены уголовные дела о хулиганстве, возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство группой лиц. Удалось установить личность 17-летнего уроженца Азербайджана, причастного к избиению людей, сообщали ранее в МВД и СК РФ. В региональной прокуратуре позднее заявили, что задержаны пять человек, один находится в розыске. Четверо из задержанных - несовершеннолетние. Прокуратура решила проверить законность получения гражданства РФ одним из участников группы. "В Следственном управлении УМВД России по Белгороду продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Пострадавший от незаконных действий – студент-иностранец – допрошен в качестве потерпевшего", - написала Волк в Telegram-канале. Волк добавила, что подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Устанавливается причастность остальных участников к нападениям. Позже она уточнила, что задержанному предъявлено обвинение и в ближайшее время будет принято решение об избрании ему меры пресечения. "Установлены личности остальных участников нападений, которые совершили не менее пяти противоправных деяний. Принимаются меры к их розыску и задержанию", - подчеркнула Волк.
https://ria.ru/20240116/izbienie-1921745144.html
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происшествия, россия, белгород, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Белгород, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Белгороде при нападениях банды на прохожих пострадал иностранец
МВД: в Белгороде при нападениях банды на прохожих пострадал студент-иностранец
БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости.
Иностранный студент оказался в числе избитых группой агрессивных молодых людей в Белгороде, которые нападали на прохожих и снимали это на видео, сообщила официальный представитель
МВД России Ирина Волк.
Заведены уголовные дела о хулиганстве, возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство группой лиц. Удалось установить личность 17-летнего уроженца Азербайджана
, причастного к избиению людей, сообщали ранее в МВД и СК
РФ.
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В региональной прокуратуре позднее заявили, что задержаны пять человек, один находится в розыске. Четверо из задержанных - несовершеннолетние. Прокуратура решила проверить законность получения гражданства РФ одним из участников группы.
"В Следственном управлении УМВД России по Белгороду продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Пострадавший от незаконных действий – студент-иностранец – допрошен в качестве потерпевшего", - написала Волк в Telegram-канале.
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Волк добавила, что подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Устанавливается причастность остальных участников к нападениям.
Позже она уточнила, что задержанному предъявлено обвинение и в ближайшее время будет принято решение об избрании ему меры пресечения. "Установлены личности остальных участников нападений, которые совершили не менее пяти противоправных деяний. Принимаются меры к их розыску и задержанию", - подчеркнула Волк.
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