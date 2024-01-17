https://ria.ru/20240117/myaso-1921860484.html

Израиль первым в истории одобрил продажу искусственной говядины

Израиль первым в истории одобрил продажу искусственной говядины - РИА Новости, 17.01.2024

Израиль первым в истории одобрил продажу искусственной говядины

Израиль стал первой страной, где одобрили продажу культивированного мяса на основе говядины, соответствующее разрешение выдали разработчику в области пищевых... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:33

2024-01-17T14:33

2024-01-17T15:20

израиль

сингапур

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв — РИА Новости. Израиль стал первой страной, где одобрили продажу культивированного мяса на основе говядины, соответствующее разрешение выдали разработчику в области пищевых технологий Aleph Farms Ltd., сообщило Министерство здравоохранения еврейского государства."В рамках пилотной программы по изучению альтернативного белка, которая проводится в департаменте управления продовольственными рисками <...> Минздрава, впервые в мире был одобрен новый пищевой продукт, включающий в себя культивированные клетки, происходящие от крупного рогатого скота, а не куриные клетки, также известный как искусственное (культивируемое) мясо", — говорится в публикации.Новый пищевой продукт прошел все необходимые проверки на предмет биологической безопасности и отсутствия вреда при его употреблении, подчеркнули в министерстве."После прохождения всех проверок было дано разрешение на продажу продукта широкой публике в Израиле", — указано в материале. В пресс-службе добавили, что ведомство работает над продвижением альтернативных источников питания, учитывая растущий мировой спрос на белки и важность производства продуктов неживого происхождения.Израильский стартап Aleph Farms Ltd. разработал и внедрил технологию, позволяющую лабораторным путем выращивать мясную ткань из клеток, взятых из коровьих мышц. Мясо производят в специальных резервуарах, в которых созданы условия, при которых клетки питаются и размножаются без использования антибиотиков.

https://ria.ru/20230810/myaso-1889260120.html

https://ria.ru/20240111/produkty-1920666421.html

израиль

сингапур

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израиль, сингапур