https://ria.ru/20240117/mvd-1921778273.html

Житель Магадана замерз и на угнанной машине поехал к другу в гости

Житель Магадана замерз и на угнанной машине поехал к другу в гости - РИА Новости, 17.01.2024

Житель Магадана замерз и на угнанной машине поехал к другу в гости

Житель Магадана угнал машину, чтобы, по его словам, согреться, и поехал на ней к другу, вскоре к ним присоединились полицейские, сообщает УМВД России по региону РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T09:22

2024-01-17T09:22

2024-01-17T09:22

происшествия

магадан

россия

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МАГАДАН, 17 янв - РИА Новости. Житель Магадана угнал машину, чтобы, по его словам, согреться, и поехал на ней к другу, вскоре к ним присоединились полицейские, сообщает УМВД России по региону в Telegram. "Он рассказал, что решил пойти в гости к приятелю. Вышел на улицу, замерз и как раз в этот момент увидел неподалёку заведенный открытый автомобиль, за рулем которого никого не было. Этим и воспользовался злоумышленник. Угнав соседскую иномарку, он добрался по нужному ему адресу и отправился в гости. Впрочем, долгих дружеских посиделок не вышло: уже через несколько минут в дверь постучали полицейские", - говорится в сообщении. Уточняется, что полицейские ввели план "Перехват", патруль обнаружил машину во дворе одного из домов Магадана. "В ходе обхода указанного дома полицейские выявили гражданина, совершившего угон: он находился в общем коридоре секции в гостях у своего знакомого. Ранее судимый молодой человек 2002 года рождения, увидев сотрудников, занервничал и сознался в содеянном", - добавило ведомство.

https://ria.ru/20240116/grabezh-1921666789.html

магадан

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происшествия, магадан, россия