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Житель Магадана замерз и на угнанной машине поехал к другу в гости - РИА Новости, 17.01.2024
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09:22 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/mvd-1921778273.html
Житель Магадана замерз и на угнанной машине поехал к другу в гости
Житель Магадана замерз и на угнанной машине поехал к другу в гости - РИА Новости, 17.01.2024
Житель Магадана замерз и на угнанной машине поехал к другу в гости
Житель Магадана угнал машину, чтобы, по его словам, согреться, и поехал на ней к другу, вскоре к ним присоединились полицейские, сообщает УМВД России по региону РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:22
2024-01-17T09:22
происшествия
магадан
россия
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МАГАДАН, 17 янв - РИА Новости. Житель Магадана угнал машину, чтобы, по его словам, согреться, и поехал на ней к другу, вскоре к ним присоединились полицейские, сообщает УМВД России по региону в Telegram. "Он рассказал, что решил пойти в гости к приятелю. Вышел на улицу, замерз и как раз в этот момент увидел неподалёку заведенный открытый автомобиль, за рулем которого никого не было. Этим и воспользовался злоумышленник. Угнав соседскую иномарку, он добрался по нужному ему адресу и отправился в гости. Впрочем, долгих дружеских посиделок не вышло: уже через несколько минут в дверь постучали полицейские", - говорится в сообщении. Уточняется, что полицейские ввели план "Перехват", патруль обнаружил машину во дворе одного из домов Магадана. "В ходе обхода указанного дома полицейские выявили гражданина, совершившего угон: он находился в общем коридоре секции в гостях у своего знакомого. Ранее судимый молодой человек 2002 года рождения, увидев сотрудников, занервничал и сознался в содеянном", - добавило ведомство.
https://ria.ru/20240116/grabezh-1921666789.html
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происшествия, магадан, россия
Происшествия, Магадан, Россия
Житель Магадана замерз и на угнанной машине поехал к другу в гости

МВД: житель Магадана угнал машину, чтобы согреться, и поехал на ней к другу

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 17 янв - РИА Новости. Житель Магадана угнал машину, чтобы, по его словам, согреться, и поехал на ней к другу, вскоре к ним присоединились полицейские, сообщает УМВД России по региону в Telegram.
«
"Он рассказал, что решил пойти в гости к приятелю. Вышел на улицу, замерз и как раз в этот момент увидел неподалёку заведенный открытый автомобиль, за рулем которого никого не было. Этим и воспользовался злоумышленник. Угнав соседскую иномарку, он добрался по нужному ему адресу и отправился в гости. Впрочем, долгих дружеских посиделок не вышло: уже через несколько минут в дверь постучали полицейские", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полицейские ввели план "Перехват", патруль обнаружил машину во дворе одного из домов Магадана.
"В ходе обхода указанного дома полицейские выявили гражданина, совершившего угон: он находился в общем коридоре секции в гостях у своего знакомого. Ранее судимый молодой человек 2002 года рождения, увидев сотрудников, занервничал и сознался в содеянном", - добавило ведомство.
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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