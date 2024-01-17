https://ria.ru/20240117/mts-1921836746.html

В МТС заявили, что не причастны к вечеринке Ивлеевой в "Мутаборе"

В МТС заявили, что не причастны к вечеринке Ивлеевой в "Мутаборе" - РИА Новости, 17.01.2024

В МТС заявили, что не причастны к вечеринке Ивлеевой в "Мутаборе"

Компания МТС пока не получила иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на 1 миллиард рублей, где выступает соответчиком; после ознакомления может представить свою... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:08

2024-01-17T13:08

2024-01-17T13:08

происшествия

москва

анастасия ивлеева

ксения собчак

мтс

александр иншаков

"голая вечеринка"

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Компания МТС пока не получила иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на 1 миллиард рублей, где выступает соответчиком; после ознакомления может представить свою позицию в суде, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании, подчеркнув, что не имеют отношения к скандальной вечеринке. Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск о компенсации морального вреда к блогеру Анастасии Ивлеевой на 1 миллиард рублей, сообщили ранее в среду в пресс-службе суда. Иск пока не принят к рассмотрению, дата судебного разбирательства не назначена. Соответчиком в иске указано ПАО "Мобильные телесистемы". "Компания МТС пока не получила иск, после ознакомления с предметом спора при необходимости представит свою позицию в суде", - сказали в пресс-службе компании. Там также подчеркнули, что МТС не имеет отношения к скандально известному мероприятию, "не является его спонсором или организатором". Ранее аналогичный иск был подан в Хамовнический суд Москвы, но его отказались принять к рассмотрению, поскольку, как сообщали в инстанции, "сведения о том, что Анастасия Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта Российской Федерации". Истцами тогда выступили кинопродюсер Александр Иншаков и еще два десятка человек. Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка".

https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html

https://ria.ru/20240117/sud-1921798646.html

https://ria.ru/20240117/reper-1921761308.html

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происшествия, москва, анастасия ивлеева, ксения собчак, мтс, александр иншаков, "голая вечеринка"