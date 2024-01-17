В МТС заявили, что не причастны к вечеринке Ивлеевой в "Мутаборе"
МТС: компания не получала иск к Ивлеевой на миллиард рублей из-за вечеринки
Логотип компании МТС. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Компания МТС пока не получила иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на 1 миллиард рублей, где выступает соответчиком; после ознакомления может представить свою позицию в суде, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании, подчеркнув, что не имеют отношения к скандальной вечеринке.
Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск о компенсации морального вреда к блогеру Анастасии Ивлеевой на 1 миллиард рублей, сообщили ранее в среду в пресс-службе суда. Иск пока не принят к рассмотрению, дата судебного разбирательства не назначена. Соответчиком в иске указано ПАО "Мобильные телесистемы".
"Компания МТС пока не получила иск, после ознакомления с предметом спора при необходимости представит свою позицию в суде", - сказали в пресс-службе компании.
Там также подчеркнули, что МТС не имеет отношения к скандально известному мероприятию, "не является его спонсором или организатором".
Ранее аналогичный иск был подан в Хамовнический суд Москвы, но его отказались принять к рассмотрению, поскольку, как сообщали в инстанции, "сведения о том, что Анастасия Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта Российской Федерации". Истцами тогда выступили кинопродюсер Александр Иншаков и еще два десятка человек.
Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка".