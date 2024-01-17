https://ria.ru/20240117/msp-1921609598.html

Госкомпании запустят в 2024 году порядка 18 программ для МСП-поставщиков

Госкомпании запустят в 2024 году порядка 18 программ для МСП-поставщиков - РИА Новости, 17.01.2024

Госкомпании запустят в 2024 году порядка 18 программ для МСП-поставщиков

Еще 18 компаний с государственным участием разработают свои программы "выращивания" МСП-поставщиков в рамках 223-ФЗ в течение 2024 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T10:30

2024-01-17T10:30

2024-01-17T11:03

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Еще 18 компаний с государственным участием разработают свои программы "выращивания" МСП-поставщиков в рамках 223-ФЗ в течение 2024 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Программы "выращивания" позволяют госкомпаниям оказывать финансовую, правовую, методическую и иную поддержку малым и средним предприятиям для их развития.По словам генерального директора КМСП Александра Исаевича, таким образом, число таких программ увеличится вдвое и достигнет 35. Также ожидается, что шесть компаний заключат офсетные договоры с представителями малого и среднего бизнеса.Глава КМСП добавил, что программы "выращивания" находятся в разработке компаний "Алроса", "Газпром", "РусГидро", "Транснефть", "Роскосмос", ВТБ-лизинг, НПК "Техмаш", "Алмаздортранс", "Дом.РФ центр сопровождения", завод РЭТО, "Алроса-газ", "Газпром газораспределение Дальний Восток", РСХБ-страхование, Банк РНКБ, ФК РНКБ, НИИТФА, "Концессии водоснабжения Геленджик", МУП "Комбинат питания г. Сургута"."Расширение такого механизма поддержки малого и среднего бизнеса, как программы "выращивания" от компаний с госучастием, — полезный для всех участников закупок по 223-ФЗ тренд. Благодаря развитию этого инструмента и появлению новых программ увеличивается количество квалифицированных и конкурентоспособных поставщиков среди представителей МСП. Расширяются также возможности импортозамещения, поиска поставщиков более технологичной и инновационной продукции, повышается качество закупочной деятельности заказчиков. Одновременно растет доля закупок товаров, работ, услуг у малого и среднего бизнеса", — отметил Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.В 2023 году было утверждено 17 программ "выращивания", которые также распространились на 142 дочерние компании крупных госкомпаний. Также в прошлом году впервые были заключены семь офсетных договоров с МСП-поставщиками на общую сумму 3,6 миллиарда рублей. При этом предусмотренный договорами суммарный объем инвестиций малого и среднего бизнеса в развитие своих производств превысил один миллиард рублей, добавили в пресс-службе компании.Там напомнили, что 12 ноября 2022 года вступили в силу изменения, давшие старт реализации программ "выращивания" МСП-поставщиков. Поправки также предоставили возможность в рамках программ "выращивания" заключать долгосрочные офсетные договоры в рамках 223-ФЗ. Они предусматривают, что МСП-поставщик инвестирует собственные или заемные средства в свое действующее или новое производство, а заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию или услуги в определенном объеме. Программы "выращивания" создаются и развиваются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240116/kmsp-1921452112.html

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Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, андрей белоусов, александр исаевич, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса