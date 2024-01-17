https://ria.ru/20240117/msp-1921609598.html
Госкомпании запустят в 2024 году порядка 18 программ для МСП-поставщиков
Госкомпании запустят в 2024 году порядка 18 программ для МСП-поставщиков - РИА Новости, 17.01.2024
Госкомпании запустят в 2024 году порядка 18 программ для МСП-поставщиков
Еще 18 компаний с государственным участием разработают свои программы "выращивания" МСП-поставщиков в рамках 223-ФЗ в течение 2024 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:30
2024-01-17T10:30
2024-01-17T11:03
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Еще 18 компаний с государственным участием разработают свои программы "выращивания" МСП-поставщиков в рамках 223-ФЗ в течение 2024 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Программы "выращивания" позволяют госкомпаниям оказывать финансовую, правовую, методическую и иную поддержку малым и средним предприятиям для их развития.По словам генерального директора КМСП Александра Исаевича, таким образом, число таких программ увеличится вдвое и достигнет 35. Также ожидается, что шесть компаний заключат офсетные договоры с представителями малого и среднего бизнеса.Глава КМСП добавил, что программы "выращивания" находятся в разработке компаний "Алроса", "Газпром", "РусГидро", "Транснефть", "Роскосмос", ВТБ-лизинг, НПК "Техмаш", "Алмаздортранс", "Дом.РФ центр сопровождения", завод РЭТО, "Алроса-газ", "Газпром газораспределение Дальний Восток", РСХБ-страхование, Банк РНКБ, ФК РНКБ, НИИТФА, "Концессии водоснабжения Геленджик", МУП "Комбинат питания г. Сургута"."Расширение такого механизма поддержки малого и среднего бизнеса, как программы "выращивания" от компаний с госучастием, — полезный для всех участников закупок по 223-ФЗ тренд. Благодаря развитию этого инструмента и появлению новых программ увеличивается количество квалифицированных и конкурентоспособных поставщиков среди представителей МСП. Расширяются также возможности импортозамещения, поиска поставщиков более технологичной и инновационной продукции, повышается качество закупочной деятельности заказчиков. Одновременно растет доля закупок товаров, работ, услуг у малого и среднего бизнеса", — отметил Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.В 2023 году было утверждено 17 программ "выращивания", которые также распространились на 142 дочерние компании крупных госкомпаний. Также в прошлом году впервые были заключены семь офсетных договоров с МСП-поставщиками на общую сумму 3,6 миллиарда рублей. При этом предусмотренный договорами суммарный объем инвестиций малого и среднего бизнеса в развитие своих производств превысил один миллиард рублей, добавили в пресс-службе компании.Там напомнили, что 12 ноября 2022 года вступили в силу изменения, давшие старт реализации программ "выращивания" МСП-поставщиков. Поправки также предоставили возможность в рамках программ "выращивания" заключать долгосрочные офсетные договоры в рамках 223-ФЗ. Они предусматривают, что МСП-поставщик инвестирует собственные или заемные средства в свое действующее или новое производство, а заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию или услуги в определенном объеме. Программы "выращивания" создаются и развиваются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20240116/kmsp-1921452112.html
https://ria.ru/20240110/msp-postavschiki-1920316241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, корпорация мсп, андрей белоусов, александр исаевич, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Россия, Корпорация МСП, Андрей Белоусов, Александр Исаевич, Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Еще 18 компаний с государственным участием разработают свои программы "выращивания" МСП-поставщиков в рамках 223-ФЗ в течение 2024 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Программы "выращивания" позволяют госкомпаниям оказывать финансовую, правовую, методическую и иную поддержку малым и средним предприятиям для их развития.
КМСП поможет бизнесу из регионов в работе на маркетплейсах и в соцсетях
По словам генерального директора КМСП Александра Исаевича
, таким образом, число таких программ увеличится вдвое и достигнет 35. Также ожидается, что шесть компаний заключат офсетные договоры с представителями малого и среднего бизнеса.
Глава КМСП добавил, что программы "выращивания" находятся в разработке компаний "Алроса", "Газпром", "РусГидро", "Транснефть", "Роскосмос", ВТБ-лизинг, НПК "Техмаш", "Алмаздортранс", "Дом.РФ
центр сопровождения", завод РЭТО, "Алроса-газ", "Газпром газораспределение Дальний Восток", РСХБ-страхование, Банк РНКБ, ФК РНКБ, НИИТФА, "Концессии водоснабжения Геленджик", МУП "Комбинат питания г. Сургута".
"Расширение такого механизма поддержки малого и среднего бизнеса, как программы "выращивания" от компаний с госучастием, — полезный для всех участников закупок по 223-ФЗ тренд. Благодаря развитию этого инструмента и появлению новых программ увеличивается количество квалифицированных и конкурентоспособных поставщиков среди представителей МСП. Расширяются также возможности импортозамещения, поиска поставщиков более технологичной и инновационной продукции, повышается качество закупочной деятельности заказчиков. Одновременно растет доля закупок товаров, работ, услуг у малого и среднего бизнеса", — отметил Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Пять МСП-поставщиков отобраны в программу "выращивания" от ОАК
В 2023 году было утверждено 17 программ "выращивания", которые также распространились на 142 дочерние компании крупных госкомпаний. Также в прошлом году впервые были заключены семь офсетных договоров с МСП-поставщиками на общую сумму 3,6 миллиарда рублей. При этом предусмотренный договорами суммарный объем инвестиций малого и среднего бизнеса в развитие своих производств превысил один миллиард рублей, добавили в пресс-службе компании.
Там напомнили, что 12 ноября 2022 года вступили в силу изменения, давшие старт реализации программ "выращивания" МСП-поставщиков. Поправки также предоставили возможность в рамках программ "выращивания" заключать долгосрочные офсетные договоры в рамках 223-ФЗ. Они предусматривают, что МСП-поставщик инвестирует собственные или заемные средства в свое действующее или новое производство, а заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию или услуги в определенном объеме. Программы "выращивания" создаются и развиваются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов
.