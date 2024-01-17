https://ria.ru/20240117/morozy-1921879994.html

Вильфанд развеял миф о крещенских морозах

Вильфанд развеял миф о крещенских морозах - РИА Новости, 17.01.2024

Вильфанд развеял миф о крещенских морозах

Среднего понижения температуры на Крещение 19 января не существует, в этот день могут наступить как морозы, так и оттепель, заявил научный руководитель... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:50

2024-01-17T15:50

2024-01-17T15:50

общество

россия

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

крещение господне

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Среднего понижения температуры на Крещение 19 января не существует, в этот день могут наступить как морозы, так и оттепель, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В целом этот день, если анализировать метеорологическую статистику, ничем не отличается от других. На Крещение не бывает в среднем понижения (температуры)", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По его словам, согласно данным метеорологической станции на ВДНХ, абсолютный максимум температуры в Москве для 19 января был зафиксирован в 2007 году и составил плюс 6,3 градуса. Абсолютный минимум жители столицы наблюдали 19 января 2008 года - минус 30,8 градуса.

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общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, крещение господне