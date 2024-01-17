https://ria.ru/20240117/more-1921772365.html

Японская Nippon Yusen временно приостановила перевозки в Красном море

Японская Nippon Yusen временно приостановила перевозки в Красном море - РИА Новости, 17.01.2024

Японская Nippon Yusen временно приостановила перевозки в Красном море

Японская транспортная компания Nippon Yusen объявила о приостановке перевозок по Красному морю, сообщило агентство Jiji. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T08:40

2024-01-17T08:40

2024-01-17T08:40

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красное море

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ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Японская транспортная компания Nippon Yusen объявила о приостановке перевозок по Красному морю, сообщило агентство Jiji. Перевозки временно приостановлены в связи с напряженной обстановкой в регионе. Как сообщает агентство, после начала бомбардировок, а также с требованиями коалиции США и Великобритании к судам не приближаться к этому району. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, красное море, сша, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене