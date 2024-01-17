Японская Nippon Yusen временно приостановила перевозки в Красном море
Японская компания Nippon Yusen объявила о приостановке перевозок в Красном море
© Depositphotos.com / dvoevnoreГрузовое судно
© Depositphotos.com / dvoevnore
ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Японская транспортная компания Nippon Yusen объявила о приостановке перевозок по Красному морю, сообщило агентство Jiji.
Перевозки временно приостановлены в связи с напряженной обстановкой в регионе. Как сообщает агентство, после начала бомбардировок, а также с требованиями коалиции США и Великобритании к судам не приближаться к этому району.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.