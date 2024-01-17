https://ria.ru/20240117/monorels-1921758020.html
В корпорации "МИТ" рассказали о модернизации монорельса в Москве
В корпорации "МИТ" рассказали о модернизации монорельса в Москве - РИА Новости, 17.01.2024
В корпорации "МИТ" рассказали о модернизации монорельса в Москве
Концессионное соглашение о модернизации московского монорельса будет заключено в первом квартале 2024 года, сообщили РИА Новости в корпорации "Московский... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T03:12
2024-01-17T03:12
2024-01-17T03:12
москва
экономика
московский институт теплотехники
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Концессионное соглашение о модернизации московского монорельса будет заключено в первом квартале 2024 года, сообщили РИА Новости в корпорации "Московский институт теплотехники" ("МИТ", входит в "Роскосмос"). "В первом квартале 2024 года планируется заключение концессионного соглашения между правительством Москвы и частным инвестором о проведении модернизации Московской монорельсовой транспортной системы в период 2024 – 2027 годов", - говорится в сообщении. В корпорации напомнили, что сегодня монорельс в Москве функционирует в экскурсионном режиме. Первый этап модернизации, который начнётся после определения источника финансирования, будет включать ремонтно-восстановительные работы имеющихся электроподвижных составов на существующей монорельсовой системе. Кроме того, из экскурсионного режима эксплуатации, когда на трассе действуют только два состава, его переведут в пассажирский с пятью-шестью составами, рассказали в "МИТ". На втором этапе планируется разработать, испытать и внедрить в эксплуатацию беспилотные составы с магнитной разгрузкой. В перспективе они должны полностью заменить существующий парк, а общее число подвижных составов буде доведено до десяти. Также будут модернизированы и адаптированы под них системы диспетчерского управления. Преимуществами некогда закрытого в Москве монорельса перед другим общественным транспортом в Корпорации назвали более низкое энергопотребление по сравнению с мировыми аналогами, низкие показатели по шумности и экологичность. Кроме того, проект является эстакадным видом транспорта, что не требует его интеграции в существующую наземную инфраструктуру, подчеркнули в "МИТ".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, экономика, московский институт теплотехники
Москва, Экономика, Московский институт теплотехники
В корпорации "МИТ" рассказали о модернизации монорельса в Москве
"МИТ": соглашение о модернизации монорельса в Москве заключат в 2024 году
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Концессионное соглашение о модернизации московского монорельса будет заключено в первом квартале 2024 года, сообщили РИА Новости в корпорации "Московский институт теплотехники" ("МИТ", входит в "Роскосмос").
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"В первом квартале 2024 года планируется заключение концессионного соглашения между правительством Москвы и частным инвестором о проведении модернизации Московской монорельсовой транспортной системы в период 2024 – 2027 годов", - говорится в сообщении.
В корпорации напомнили, что сегодня монорельс в Москве функционирует в экскурсионном режиме.
Первый этап модернизации, который начнётся после определения источника финансирования, будет включать ремонтно-восстановительные работы имеющихся электроподвижных составов на существующей монорельсовой системе. Кроме того, из экскурсионного режима эксплуатации, когда на трассе действуют только два состава, его переведут в пассажирский с пятью-шестью составами, рассказали в "МИТ".
На втором этапе планируется разработать, испытать и внедрить в эксплуатацию беспилотные составы с магнитной разгрузкой. В перспективе они должны полностью заменить существующий парк, а общее число подвижных составов буде доведено до десяти. Также будут модернизированы и адаптированы под них системы диспетчерского управления.
Преимуществами некогда закрытого в Москве монорельса перед другим общественным транспортом в Корпорации назвали более низкое энергопотребление по сравнению с мировыми аналогами, низкие показатели по шумности и экологичность. Кроме того, проект является эстакадным видом транспорта, что не требует его интеграции в существующую наземную инфраструктуру, подчеркнули в "МИТ".
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