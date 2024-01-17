https://ria.ru/20240117/monorels-1921758020.html

В корпорации "МИТ" рассказали о модернизации монорельса в Москве

В корпорации "МИТ" рассказали о модернизации монорельса в Москве - РИА Новости, 17.01.2024

В корпорации "МИТ" рассказали о модернизации монорельса в Москве

Концессионное соглашение о модернизации московского монорельса будет заключено в первом квартале 2024 года, сообщили РИА Новости в корпорации "Московский... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T03:12

2024-01-17T03:12

2024-01-17T03:12

москва

экономика

московский институт теплотехники

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Концессионное соглашение о модернизации московского монорельса будет заключено в первом квартале 2024 года, сообщили РИА Новости в корпорации "Московский институт теплотехники" ("МИТ", входит в "Роскосмос"). "В первом квартале 2024 года планируется заключение концессионного соглашения между правительством Москвы и частным инвестором о проведении модернизации Московской монорельсовой транспортной системы в период 2024 – 2027 годов", - говорится в сообщении. В корпорации напомнили, что сегодня монорельс в Москве функционирует в экскурсионном режиме. Первый этап модернизации, который начнётся после определения источника финансирования, будет включать ремонтно-восстановительные работы имеющихся электроподвижных составов на существующей монорельсовой системе. Кроме того, из экскурсионного режима эксплуатации, когда на трассе действуют только два состава, его переведут в пассажирский с пятью-шестью составами, рассказали в "МИТ". На втором этапе планируется разработать, испытать и внедрить в эксплуатацию беспилотные составы с магнитной разгрузкой. В перспективе они должны полностью заменить существующий парк, а общее число подвижных составов буде доведено до десяти. Также будут модернизированы и адаптированы под них системы диспетчерского управления. Преимуществами некогда закрытого в Москве монорельса перед другим общественным транспортом в Корпорации назвали более низкое энергопотребление по сравнению с мировыми аналогами, низкие показатели по шумности и экологичность. Кроме того, проект является эстакадным видом транспорта, что не требует его интеграции в существующую наземную инфраструктуру, подчеркнули в "МИТ".

https://ria.ru/20240117/vagon-1921755852.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, экономика, московский институт теплотехники