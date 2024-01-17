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Минтруд: в стране работают уже 94 молодежных клуба при центрах занятости - РИА Новости, 17.01.2024
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16:38 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/molodezh-1921897664.html
Минтруд: в стране работают уже 94 молодежных клуба при центрах занятости
Минтруд: в стране работают уже 94 молодежных клуба при центрах занятости - РИА Новости, 17.01.2024
Минтруд: в стране работают уже 94 молодежных клуба при центрах занятости
Уже 94 молодежных клуба при центрах занятости в рамках совместной работы с партией "Единая Россия" работают в 34 субъектах России, сообщила заместитель министра РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:38
2024-01-17T16:38
общество
единая россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Уже 94 молодежных клуба при центрах занятости в рамках совместной работы с партией "Единая Россия" работают в 34 субъектах России, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова на конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Начали создавать вместе с партией ("Единая Россия" - ред.) еще один трек – это молодежные клубы… И уже 94 клуба, 94 таких объединения в 34 регионах заработали. Опять же, очень важно привлекать наших ребят, молодежь", - сказала Мухтиярова во время подведения итогов реализации проекта "Моя карьера с "Единой Россией" в пресс-центре. По ее словам, апробация молодежных клубов прошла в пяти регионах – в Калмыкии, Омской области, Сахалине, Липецке и Псковской области. "Ну и, конечно же, женское движение… Здесь мы также получили прекрасный синергетический эффект взаимодействия с партией "Единая Россия". И благодаря этому проекту у нас тоже уже в 45 субъектах РФ такое движение создано, количество растет вовлеченных в проект и самих точек присутствия. Если в начале 2023 года у нас было 17 точек, сейчас это уже 347. В отдельных регионах практически в каждом муниципалитете такая активность развивается", - добавила Мухтиярова.
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общество, единая россия
Общество, Единая Россия

Минтруд: в стране работают уже 94 молодежных клуба при центрах занятости

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПресс-конференция, посвященная итогам реализации проекта "Моя карьера с "Единой Россией" в ММПЦ "Россия сегодня"
Пресс-конференция, посвященная итогам реализации проекта Моя карьера с Единой Россией в ММПЦ Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Уже 94 молодежных клуба при центрах занятости в рамках совместной работы с партией "Единая Россия" работают в 34 субъектах России, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова на конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Начали создавать вместе с партией ("Единая Россия" - ред.) еще один трек – это молодежные клубы… И уже 94 клуба, 94 таких объединения в 34 регионах заработали. Опять же, очень важно привлекать наших ребят, молодежь", - сказала Мухтиярова во время подведения итогов реализации проекта "Моя карьера с "Единой Россией" в пресс-центре.
По ее словам, апробация молодежных клубов прошла в пяти регионах – в Калмыкии, Омской области, Сахалине, Липецке и Псковской области.
"Ну и, конечно же, женское движение… Здесь мы также получили прекрасный синергетический эффект взаимодействия с партией "Единая Россия". И благодаря этому проекту у нас тоже уже в 45 субъектах РФ такое движение создано, количество растет вовлеченных в проект и самих точек присутствия. Если в начале 2023 года у нас было 17 точек, сейчас это уже 347. В отдельных регионах практически в каждом муниципалитете такая активность развивается", - добавила Мухтиярова.
 
ОбществоЕдиная Россия
 
 
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