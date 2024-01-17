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Фармацевты в ПМР рассказали о последствиях веденных Кишиневом ограничений - РИА Новости, 17.01.2024
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19:13 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/moldavia-1921931255.html
Фармацевты в ПМР рассказали о последствиях веденных Кишиневом ограничений
Фармацевты в ПМР рассказали о последствиях веденных Кишиневом ограничений - РИА Новости, 17.01.2024
Фармацевты в ПМР рассказали о последствиях веденных Кишиневом ограничений
Сокращение властями Молдавии перечня медицинских препаратов, которые можно было завозить в Приднестровье, и ужесточение импорта медикаментов приведет к... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T19:13
2024-01-17T19:13
в мире
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Сокращение властями Молдавии перечня медицинских препаратов, которые можно было завозить в Приднестровье, и ужесточение импорта медикаментов приведет к повышению цен, заявил председатель ассоциации фармацевтов непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валериан Тулгара. "У нас в Приднестровье были российские, белорусские и украинские лекарства, медикаменты высокого качества, более дешёвые. Теперь их аналоги будут выше по цене, потому что у них при импорте присутствует импортная пошлина, НДС 8% и их торговая ставка 15%. В итоге эти медикаменты будут дороже на 25-30%", – приводит слова Тулгары информагентство "Новости Приднестровья". По словам председателя ассоциации, Кишинёв не даёт разрешения на импорт в Приднестровье медикаментов из России, Белоруссии, Украины и других стран, которые не входят в госрегистр Молдавии. Медицинские же изделия, по его словам, подорожают из-за того, что при их провозе в Приднестровье через Молдавию с них будут взиматься импортные пошлины, потому что в Молдавии медизделия входят в отдельный госреестр, отдельный от лекарственного. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
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в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика
Фармацевты в ПМР рассказали о последствиях веденных Кишиневом ограничений

Фармацевт: введенные Кишиневом ограничения приведут к подорожанию лекарств в ПМР

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота аптеки
Работа аптеки - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТИРАСПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Сокращение властями Молдавии перечня медицинских препаратов, которые можно было завозить в Приднестровье, и ужесточение импорта медикаментов приведет к повышению цен, заявил председатель ассоциации фармацевтов непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валериан Тулгара.
"У нас в Приднестровье были российские, белорусские и украинские лекарства, медикаменты высокого качества, более дешёвые. Теперь их аналоги будут выше по цене, потому что у них при импорте присутствует импортная пошлина, НДС 8% и их торговая ставка 15%. В итоге эти медикаменты будут дороже на 25-30%", – приводит слова Тулгары информагентство "Новости Приднестровья".
По словам председателя ассоциации, Кишинёв не даёт разрешения на импорт в Приднестровье медикаментов из России, Белоруссии, Украины и других стран, которые не входят в госрегистр Молдавии.
Медицинские же изделия, по его словам, подорожают из-за того, что при их провозе в Приднестровье через Молдавию с них будут взиматься импортные пошлины, потому что в Молдавии медизделия входят в отдельный госреестр, отдельный от лекарственного.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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