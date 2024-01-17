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Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на двух направлениях
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 17.01.2024
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 240 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:02
2024-01-17T14:02
2024-01-17T14:07
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 240 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией, отразили атаку штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Харьковской области."Противник потерял до 30 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, 25-й воздушно-десантной и 63-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Нанесено огневое поражение живой силе противника в районах населенного пункта Григоровка ДНР и Серебрянского лесничества."В результате потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в министерстве.
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безопасность, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на двух направлениях
МО РФ: на Купянском и Краснолиманском направлениях отражены четыре атаки ВСУ
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 240 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ
.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией, отразили атаку штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Харьковской области.
«
"Противник потерял до 30 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, 25-й воздушно-десантной и 63-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Нанесено огневое поражение живой силе противника в районах населенного пункта Григоровка ДНР и Серебрянского лесничества.
"В результате потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в министерстве.