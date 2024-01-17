https://ria.ru/20240117/mintsifry-1921909944.html

Минцифры расскажет о результатах "Цифровой экономики" на выставке "Россия"

Минцифры расскажет о результатах "Цифровой экономики" на выставке "Россия" - РИА Новости, 17.01.2024

Минцифры расскажет о результатах "Цифровой экономики" на выставке "Россия"

Минцифры РФ расскажет о результатах реализации национального проекта "Цифровая экономика" 6 февраля на мероприятии "День цифровой экономики", которое пройдет на РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:26

2024-01-17T17:26

2024-01-17T17:26

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

максут шадаев

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Минцифры РФ расскажет о результатах реализации национального проекта "Цифровая экономика" 6 февраля на мероприятии "День цифровой экономики", которое пройдет на выставке "Россия", об этом заявил глава министерства Максут Шадаев на мероприятии "День цифровизации". "У нас 6 февраля будет здесь ещё одно мероприятие. Уже Минцифры представит здесь результаты реализации программы "Цифровая экономика". Мы расскажем, что нам удалось сделать за последние четыре-пять лет", - сказал Шадаев. Как отметил министр, на этом же мероприятии будет представлен новый национальный проект "Экономика данных". Ранее Шадаев уточнял, что этот проект придет на смену "Цифровой экономике". В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Проект должен предусматривать сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, передачу данных и развитие систем связи нового поколения, создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественного оборудования, технологий и программного обеспечения, обеспечение безопасности данных, в том числе с использованием технологии квантового шифрования. В рамках формирования нацпроекта президент поручил предусмотреть инструменты комплексной поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, а также фундаментальных исследований в сфере вычислительных технологий. Также президент поручил определить источники и ежегодный объем финансирования национального проекта, в том числе за счет средств федерального бюджета.

https://ria.ru/20240117/it-1921843495.html

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выставка-форум "россия", россия, максут шадаев, владимир путин, экономика