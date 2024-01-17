https://ria.ru/20240117/migranty-1921800742.html

Путин поручил представить предложения по адаптации детей мигрантов

Путин поручил представить предложения по адаптации детей мигрантов - РИА Новости, 17.01.2024

Путин поручил представить предложения по адаптации детей мигрантов

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по адаптации детей мигрантов для обучения в российских школах, следует из перечня,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:14

2024-01-17T11:14

2024-01-17T12:59

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

антон вайно

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по адаптации детей мигрантов для обучения в российских школах, следует из перечня, опубликованного на сайте Кремля."Представить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях", — говорится в сообщении.Правительство должно заняться этим совместно с администрацией президента, уполномоченным по правам ребенка и Советом по правам человека. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и председатель СПЧ Валерий Фадеев.Предложения нужно представить к 1 июля.

https://ria.ru/20231027/khamzaev-1905541201.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, антон вайно