Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил представить предложения по адаптации детей мигрантов - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 17.01.2024 (обновлено: 12:59 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/migranty-1921800742.html
Путин поручил представить предложения по адаптации детей мигрантов
Путин поручил представить предложения по адаптации детей мигрантов - РИА Новости, 17.01.2024
Путин поручил представить предложения по адаптации детей мигрантов
Президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по адаптации детей мигрантов для обучения в российских школах, следует из перечня,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:14
2024-01-17T12:59
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
антон вайно
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по адаптации детей мигрантов для обучения в российских школах, следует из перечня, опубликованного на сайте Кремля.&quot;Представить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях&quot;, — говорится в сообщении.Правительство должно заняться этим совместно с администрацией президента, уполномоченным по правам ребенка и Советом по правам человека. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и председатель СПЧ Валерий Фадеев.Предложения нужно представить к 1 июля.
https://ria.ru/20231027/khamzaev-1905541201.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, антон вайно
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Антон Вайно
Путин поручил представить предложения по адаптации детей мигрантов

Путин поручил представить предложения по адаптации детей мигрантов для обучения

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по адаптации детей мигрантов для обучения в российских школах, следует из перечня, опубликованного на сайте Кремля.
«

"Представить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях", — говорится в сообщении.

Правительство должно заняться этим совместно с администрацией президента, уполномоченным по правам ребенка и Советом по правам человека. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и председатель СПЧ Валерий Фадеев.
Предложения нужно представить к 1 июля.
Проверка документов в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
В ГД призвали обязать культурные центры преподавать мигрантам русский язык
27 октября 2023, 06:40
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинАнтон Вайно
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала