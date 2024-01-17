https://ria.ru/20240117/migranty-1921800742.html
Путин поручил представить предложения по адаптации детей мигрантов
Путин поручил представить предложения по адаптации детей мигрантов - РИА Новости, 17.01.2024
Путин поручил представить предложения по адаптации детей мигрантов
Президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по адаптации детей мигрантов для обучения в российских школах, следует из перечня,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:14
2024-01-17T11:14
2024-01-17T12:59
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
антон вайно
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по адаптации детей мигрантов для обучения в российских школах, следует из перечня, опубликованного на сайте Кремля."Представить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях", — говорится в сообщении.Правительство должно заняться этим совместно с администрацией президента, уполномоченным по правам ребенка и Советом по правам человека. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и председатель СПЧ Валерий Фадеев.Предложения нужно представить к 1 июля.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, антон вайно
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Антон Вайно
Путин поручил представить предложения по адаптации детей мигрантов
Путин поручил представить предложения по адаптации детей мигрантов для обучения