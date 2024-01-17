Захарова прокомментировала согласие Польши разместить у себя войска ФРГ
Захарова: согласие Польши разместить войска ФРГ у себя не останется без ответа
Польские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Желание Польши разместить на своей территории немецкие военные подразделения дополнительно к уже дислоцированным там силам НАТО продиктовано стремлением повысить уровень напряженности в Европе, усиление активности Североатлантического альянса вблизи границ России не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна сообщил, что Варшава согласна на размещение немецких войск на своей территории.
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"Это очередной элемент глобального русофобского курса натовских стран, этой конкретной страны. Я напомню, что на территории Польши уже дислоцировано около 10 тысяч американских военных. Там же находится многонациональная боевая тактическая группировка НАТО, в которую входят военнослужащие США, Британии, Румынии, Хорватии. Очевидно, что призывы к размещению на польской территории дополнительных иностранных войск, в которых нет никакой необходимости, если эти страны ориентированы на мир, следует рассматривать лишь как стремление еще больше повысить уровень напряженности в Европе, продлить ситуацию глобального краха общеевропейской безопасности", - сказала она на брифинге в среду.
"Хотела бы еще раз подчеркнуть, что усиление активности военных потенциалов НАТО и ее стран-членов вблизи границ России и Союзного государства Россия-Белоруссия носит провокационный характер, ведет к полной деградации архитектуры европейской безопасности. Такие шаги не останутся без соответствующей реакции с российской стороны", - подчеркнула Захарова.
Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон "Об обороне отечества", согласно которому численность польской армии, включая войска территориальной обороны, увеличится почти в два раза - до 300 тысяч солдат. В последнее время Польша осуществляет рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.
Новый министр национальной обороны, вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее пообещал не сокращать, а, наоборот, увеличивать количество воинских частей.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что определенная часть польских элит, имея болезненные амбиции, продвигает экспансионистские планы.