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Захарова прокомментировала подписанный между Киевом и Лондоном договор - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:43 17.01.2024 (обновлено: 14:25 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/mid-1921808576.html
Захарова прокомментировала подписанный между Киевом и Лондоном договор
Захарова прокомментировала подписанный между Киевом и Лондоном договор - РИА Новости, 17.01.2024
Захарова прокомментировала подписанный между Киевом и Лондоном договор
Соглашение Украины и Великобритании в сфере безопасности показывает, что киевским властям не позволят выйти из конфликта через переговоры, Лондон же пытается не РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:43
2024-01-17T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
лондон
украина
мария захарова
риши сунак
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Соглашение Украины и Великобритании в сфере безопасности показывает, что киевским властям не позволят выйти из конфликта через переговоры, Лондон же пытается не дать НАТО утратить интерес к этой стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Подписанное в Киеве соглашение свидетельствует о том, что Украине буквально не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее разменной монетой в авантюрах англосаксов и удерживая ее на нынешнем евроатлантическом и антироссийском конфронтационном курсе", — сказала она.Дипломат обратила внимание на абсурдность участия бывшей советской республики в договоре, по которому "сам Лондон ставит перед киевским режимом встречную задачу обеспечить ему военную помощь в случае внешней агрессии против королевства"."Ни один человек нормальный в это поверить не может, учитывая, что на каждом углу режим Зеленского кричит, что если только еще доллар, еще фунт, еще евро не будет переведен, то от Украины ничего не останется", — отметила Захарова, добавив, что Лондон стремится подписанием договора не дать союзникам по НАТО утратить интерес к ситуации на Украине.На минувшей неделе премьер-министр Британии Риши Сунак посетил с визитом Киев. Там он объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов) на 2024 год и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Новый договор рассчитан на десять лет.Россия не раз подчеркивала, что западная военная помощь ВСУ ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее предупредил, что британцы должны понимать последствия возможного размещения своих воинских контингентов на Украине. По его словам, это будет означать объявление войны России.
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html
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в мире, россия, киев, лондон, украина, мария захарова, риши сунак, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Лондон, Украина, Мария Захарова, Риши Сунак, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Медведев
Захарова прокомментировала подписанный между Киевом и Лондоном договор

Захарова: Британия пытается не дать НАТО утратить интерес к конфликту на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Соглашение Украины и Великобритании в сфере безопасности показывает, что киевским властям не позволят выйти из конфликта через переговоры, Лондон же пытается не дать НАТО утратить интерес к этой стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Подписанное в Киеве соглашение свидетельствует о том, что Украине буквально не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее разменной монетой в авантюрах англосаксов и удерживая ее на нынешнем евроатлантическом и антироссийском конфронтационном курсе", — сказала она.
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Дипломат обратила внимание на абсурдность участия бывшей советской республики в договоре, по которому "сам Лондон ставит перед киевским режимом встречную задачу обеспечить ему военную помощь в случае внешней агрессии против королевства".
"Ни один человек нормальный в это поверить не может, учитывая, что на каждом углу режим Зеленского кричит, что если только еще доллар, еще фунт, еще евро не будет переведен, то от Украины ничего не останется", — отметила Захарова, добавив, что Лондон стремится подписанием договора не дать союзникам по НАТО утратить интерес к ситуации на Украине.
На минувшей неделе премьер-министр Британии Риши Сунак посетил с визитом Киев. Там он объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов) на 2024 год и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Новый договор рассчитан на десять лет.
Россия не раз подчеркивала, что западная военная помощь ВСУ ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее предупредил, что британцы должны понимать последствия возможного размещения своих воинских контингентов на Украине. По его словам, это будет означать объявление войны России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевЛондонУкраинаМария ЗахароваРиши СунакВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныДмитрий Медведев
 
 
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