Захарова прокомментировала подписанный между Киевом и Лондоном договор
Захарова: Британия пытается не дать НАТО утратить интерес к конфликту на Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Соглашение Украины и Великобритании в сфере безопасности показывает, что киевским властям не позволят выйти из конфликта через переговоры, Лондон же пытается не дать НАТО утратить интерес к этой стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Подписанное в Киеве соглашение свидетельствует о том, что Украине буквально не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее разменной монетой в авантюрах англосаксов и удерживая ее на нынешнем евроатлантическом и антироссийском конфронтационном курсе", — сказала она.
Дипломат обратила внимание на абсурдность участия бывшей советской республики в договоре, по которому "сам Лондон ставит перед киевским режимом встречную задачу обеспечить ему военную помощь в случае внешней агрессии против королевства".
"Ни один человек нормальный в это поверить не может, учитывая, что на каждом углу режим Зеленского кричит, что если только еще доллар, еще фунт, еще евро не будет переведен, то от Украины ничего не останется", — отметила Захарова, добавив, что Лондон стремится подписанием договора не дать союзникам по НАТО утратить интерес к ситуации на Украине.
На минувшей неделе премьер-министр Британии Риши Сунак посетил с визитом Киев. Там он объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов) на 2024 год и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Новый договор рассчитан на десять лет.
Россия не раз подчеркивала, что западная военная помощь ВСУ ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее предупредил, что британцы должны понимать последствия возможного размещения своих воинских контингентов на Украине. По его словам, это будет означать объявление войны России.