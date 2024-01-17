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В Киргизии разбился вертолет Ми-8
В Киргизии разбился вертолет Ми-8 - РИА Новости, 17.01.2024
В Киргизии разбился вертолет Ми-8
Военный вертолет Ми-8 разбился в Киргизии, сообщает киргизское госагентство Кабар со ссылкой на источники в госпредприятии "Кыргызаэронавигация". РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:14
2024-01-17T09:14
2024-01-17T13:17
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БИШКЕК, 17 янв - РИА Новости. Военный вертолет Ми-8 разбился в Киргизии, сообщает киргизское госагентство Кабар со ссылкой на источники в госпредприятии "Кыргызаэронавигация"."В 10.55 по местному времени (7.55 мск – ред.) на авиабазе "Фрунзе-1" упал военный вертолет Ми-8. Борт 203. О судьбе экипажа пока неизвестно. Дополнительно сообщим", - приводит агентство слова представителя госпредприятия.Министерство обороны Киргизии для комментариев пока недоступно.
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киргизия, ми-8 амтш, в мире
Киргизия, Ми-8 АМТШ, В мире
В Киргизии разбился вертолет Ми-8
В Киргизии разбился военный вертолет Ми-8