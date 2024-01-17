https://ria.ru/20240117/mery-1921801573.html

Путин поручил представить предложения о мерах поддержки вдов участников СВО

Путин поручил представить предложения о мерах поддержки вдов участников СВО - РИА Новости, 17.01.2024

Путин поручил представить предложения о мерах поддержки вдов участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля представить предложения о мерах поддержки вдов участников СВО, в том числе женщин, которые не состояли РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:18

2024-01-17T11:18

2024-01-17T11:21

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля представить предложения о мерах поддержки вдов участников СВО, в том числе женщин, которые не состояли с ними в браке, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: представить предложения о мерах поддержки... жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей. При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации... Доклад - до 1 июля 2024 года", - сказано в поручении.Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240116/podderzhki-1921603330.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин