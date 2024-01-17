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Путин поручил представить предложения о мерах поддержки вдов участников СВО
Путин поручил представить предложения о мерах поддержки вдов участников СВО - РИА Новости, 17.01.2024
Путин поручил представить предложения о мерах поддержки вдов участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля представить предложения о мерах поддержки вдов участников СВО, в том числе женщин, которые не состояли РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:18
2024-01-17T11:18
2024-01-17T11:21
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля представить предложения о мерах поддержки вдов участников СВО, в том числе женщин, которые не состояли с ними в браке, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: представить предложения о мерах поддержки... жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей. При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации... Доклад - до 1 июля 2024 года", - сказано в поручении.Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил представить предложения о мерах поддержки вдов участников СВО
Путин поручил до 1 июля предложить меры поддержки вдов участников СВО