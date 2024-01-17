https://ria.ru/20240117/mchs-1921809532.html

В Ростовской области произошел пожар на заводе по производству полиэфира

В Ростовской области произошел пожар на заводе по производству полиэфира - РИА Новости, 17.01.2024

В Ростовской области произошел пожар на заводе по производству полиэфира

На заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах Ростовской области произошел пожар, сообщил представитель ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:48

2024-01-17T11:48

2024-01-17T13:23

происшествия

ростовская область

шахты

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921812908_0:449:872:940_1920x0_80_0_0_d0e53772ea7ea8de4b5845f1ab3ddf98.png

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв — РИА Новости. На заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах Ростовской области произошел пожар, сообщил представитель ГУ МЧС по региону."В 11:30 поступило сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе "Авангард" в поселке Гидропривод в городе Шахты", — сказал представитель ведомства.По предварительной информации, пострадали девять человек.В 12:49 мск возгорание ликвидировали.Как сообщил глава администрации города Андрей Горцевской, перед пожаром на заводе прогремел взрыв.В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что причиной ЧП не был удар беспилотника. Как сообщили военные, ПВО в это время не работала. Компания "Авангард" в июне прошлого года запустила в Шахтах первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна. В проект инвестировали пять миллиардов рублей. Мощность предприятия — шесть тысяч тонн волокна в месяц.

https://ria.ru/20240117/mchs-1921795159.html

ростовская область

шахты

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, шахты, россия