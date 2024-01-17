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В Ростовской области произошел пожар на заводе по производству полиэфира
В Ростовской области произошел пожар на заводе по производству полиэфира - РИА Новости, 17.01.2024
В Ростовской области произошел пожар на заводе по производству полиэфира
На заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах Ростовской области произошел пожар, сообщил представитель ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:48
2024-01-17T11:48
2024-01-17T13:23
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв — РИА Новости. На заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах Ростовской области произошел пожар, сообщил представитель ГУ МЧС по региону."В 11:30 поступило сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе "Авангард" в поселке Гидропривод в городе Шахты", — сказал представитель ведомства.По предварительной информации, пострадали девять человек.В 12:49 мск возгорание ликвидировали.Как сообщил глава администрации города Андрей Горцевской, перед пожаром на заводе прогремел взрыв.В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что причиной ЧП не был удар беспилотника. Как сообщили военные, ПВО в это время не работала. Компания "Авангард" в июне прошлого года запустила в Шахтах первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна. В проект инвестировали пять миллиардов рублей. Мощность предприятия — шесть тысяч тонн волокна в месяц.
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происшествия, ростовская область, шахты, россия
Происшествия, Ростовская область, Шахты, Россия
В Ростовской области произошел пожар на заводе по производству полиэфира
В цеху завода по производству полиэфира "Авангард" в городе Шахты возник пожар
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв — РИА Новости.
На заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах Ростовской области произошел пожар, сообщил представитель ГУ МЧС
по региону.
«
"В 11:30 поступило сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе "Авангард" в поселке Гидропривод в городе Шахты", — сказал представитель ведомства.
По предварительной информации, пострадали девять человек.
В 12:49 мск возгорание ликвидировали.
Как сообщил глава администрации города Андрей Горцевской, перед пожаром на заводе прогремел взрыв.
В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что причиной ЧП не был удар беспилотника. Как сообщили военные, ПВО в это время не работала.
Компания "Авангард" в июне прошлого года запустила в Шахтах первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна. В проект инвестировали пять миллиардов рублей. Мощность предприятия — шесть тысяч тонн волокна в месяц.
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