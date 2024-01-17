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В Омской области три пенсионера погибли при пожаре
В Омской области три пенсионера погибли при пожаре - РИА Новости, 17.01.2024
В Омской области три пенсионера погибли при пожаре
Три пенсионера погибли во время пожара в частном доме в Омской области, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:51
2024-01-17T10:51
2024-01-17T15:37
происшествия
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ОМСК, 17 янв - РИА Новости. Три пенсионера погибли во время пожара в частном доме в Омской области, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Пожар начался ночью 17 января в частном доме на улице 1 Мая в поселке Крутинка Омской области. "В ходе тушения обнаружены тела 68-летнего мужчины, его 69-летней супруги и 73-летнего шурина. Данные граждане к административной ответственности не привлекались, на учётах в ОМВД России по Крутинскому району не состояли, спиртным не злоупотребляли, характеризовались с положительной стороны", - сообщили в пресс-службе ведомства. Причина пожара устанавливается, но, предварительно, возгорание произошло из-за неисправности печи отопления, находящейся в пристройке дома - недавно один из погибших поменял старую печь на металлическую.Региональным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20240115/kompensatsii-1921492571.html
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происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области три пенсионера погибли при пожаре
Прокуратура: три пенсионера погибли при пожаре в частном доме в Омской области