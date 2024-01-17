https://ria.ru/20240117/makron-1921772629.html

Макрон сделал дерзкое заявление о России

Макрон сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 17.01.2024

Макрон сделал дерзкое заявление о России

Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался о России на пресс-конференции. Его слова приводит газета Le Figaro. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T08:42

2024-01-17T08:42

2024-01-17T11:54

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался о России на пресс-конференции. Его слова приводит газета Le Figaro."Позволить России победить - значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. И это для наших прибалтийских друзей невозможно", — утверждает он.Французы раскритиковали это заявление. В комментариях к статье они призвали его стремиться к миру на Украине, а не к разжиганию конфликта, не провоцировать Россию и перестать финансировать Киев. Кроме того, на пресс-конференции Макрон объявил, что Франция передаст Украине около 40 ракет SCALP, несколько сотен бомб и гаубицы Ceaser. В декабре начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Великобритания и Франция передали Киеву свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, в том числе для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе. Президент Владимир Путин называл целью спецоперации "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921810359.html

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html

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в мире, россия, эммануэль макрон, франция, украина