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Макрон сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 17.01.2024 (обновлено: 11:54 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/makron-1921772629.html
Макрон сделал дерзкое заявление о России
Макрон сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 17.01.2024
Макрон сделал дерзкое заявление о России
Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался о России на пресс-конференции. Его слова приводит газета Le Figaro. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T08:42
2024-01-17T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
эммануэль макрон
франция
украина
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался о России на пресс-конференции. Его слова приводит газета Le Figaro.&quot;Позволить России победить - значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. И это для наших прибалтийских друзей невозможно&quot;, — утверждает он.Французы раскритиковали это заявление. В комментариях к статье они призвали его стремиться к миру на Украине, а не к разжиганию конфликта, не провоцировать Россию и перестать финансировать Киев. Кроме того, на пресс-конференции Макрон объявил, что Франция передаст Украине около 40 ракет SCALP, несколько сотен бомб и гаубицы Ceaser. В декабре начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Великобритания и Франция передали Киеву свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, в том числе для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе. Президент Владимир Путин называл целью спецоперации "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921810359.html
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html
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в мире, россия, эммануэль макрон, франция, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Эммануэль Макрон, Франция, Украина
Макрон сделал дерзкое заявление о России

Президент Франции Макрон призвал исключить победу РФ на Украине

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался о России на пресс-конференции. Его слова приводит газета Le Figaro.
«

"Позволить России победить - значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. И это для наших прибалтийских друзей невозможно", — утверждает он.

Французы раскритиковали это заявление. В комментариях к статье они призвали его стремиться к миру на Украине, а не к разжиганию конфликта, не провоцировать Россию и перестать финансировать Киев.

Кроме того, на пресс-конференции Макрон объявил, что Франция передаст Украине около 40 ракет SCALP, несколько сотен бомб и гаубицы Ceaser.
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Такер Карлсон сообщил шокирующие новости Украине
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В декабре начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Великобритания и Франция передали Киеву свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, в том числе для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе.

Президент Владимир Путин называл целью спецоперации "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЭммануэль МакронФранцияУкраина
 
 
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