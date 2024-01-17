Макрон сделал дерзкое заявление о России
Президент Франции Макрон призвал исключить победу РФ на Украине
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался о России на пресс-конференции. Его слова приводит газета Le Figaro.
«
"Позволить России победить - значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. И это для наших прибалтийских друзей невозможно", — утверждает он.
Французы раскритиковали это заявление. В комментариях к статье они призвали его стремиться к миру на Украине, а не к разжиганию конфликта, не провоцировать Россию и перестать финансировать Киев.
Кроме того, на пресс-конференции Макрон объявил, что Франция передаст Украине около 40 ракет SCALP, несколько сотен бомб и гаубицы Ceaser.
Кроме того, на пресс-конференции Макрон объявил, что Франция передаст Украине около 40 ракет SCALP, несколько сотен бомб и гаубицы Ceaser.
В декабре начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Великобритания и Франция передали Киеву свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, в том числе для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе.
Президент Владимир Путин называл целью спецоперации "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Владимир Путин называл целью спецоперации "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.