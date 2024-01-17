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Общественники попросили лишить Макаревича* звания народного артиста - РИА Новости, 17.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:01 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/makarevich-1921891802.html
Общественники попросили лишить Макаревича* звания народного артиста
Общественники попросили лишить Макаревича* звания народного артиста - РИА Новости, 17.01.2024
Общественники попросили лишить Макаревича* звания народного артиста
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал лишить звания народного артиста музыканта Андрея Макаревича*, РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:01
2024-01-17T17:01
шоубиз
андрей макаревич*
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
госдума рф
знаменитости
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шоу-бизнес
скандал
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал лишить звания народного артиста музыканта Андрея Макаревича*, отправив заявление в Министерство культуры России, документ есть в распоряжении редакции РИА Новости. &quot;ФПБК призывает обратить внимание на русофобскую деятельность Андрея Макаревича*, проживающего в настоящее время в государстве Израиль, и внесенного Россией в реестр иноагентов&quot;, — говорится в обращении.В своем обращении Бородин напомнил, что Макаревич* был против возможного ввода российских войск на территорию Украины в ходе воссоединения Крыма с Россией, осудил решение выдавать российские паспорта жителям ДНР и ЛНР, критиковал СВО и российских граждан.&quot;Нас возмущает тот факт, что за свои поступки указанные личности, награжденные высшими почетными званиями, не несут никакой ответственности&quot;, — указано в документе.Глава ФПБК попросил Минкульт вынести кандидатуру Макаревича* о лишении звания на обсуждение с президентом, а также создать рабочую комиссию для решения вопроса по артисту.Ведомство Бородину пока не ответило. В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Источником финансирования указывалась Украина, а также упоминалась политическая деятельность. Сам Макаревич* позже попытался оспорить данное решение в Замоскворецком суде Москвы, однако его иск был отклонен.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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андрей макаревич*, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, скандал, россия, украина, израиль
Шоубиз, Андрей Макаревич*, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Госдума РФ, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, скандал, Россия, Украина, Израиль
Общественники попросили лишить Макаревича* звания народного артиста

Глава ФПБК попросил Минкульт лишить Макаревича* звания народного артиста

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМузыкант Андрей Макаревич*
Музыкант Андрей Макаревич* - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Музыкант Андрей Макаревич*
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал лишить звания народного артиста музыканта Андрея Макаревича*, отправив заявление в Министерство культуры России, документ есть в распоряжении редакции РИА Новости.
«

"ФПБК призывает обратить внимание на русофобскую деятельность Андрея Макаревича*, проживающего в настоящее время в государстве Израиль, и внесенного Россией в реестр иноагентов", — говорится в обращении.

В своем обращении Бородин напомнил, что Макаревич* был против возможного ввода российских войск на территорию Украины в ходе воссоединения Крыма с Россией, осудил решение выдавать российские паспорта жителям ДНР и ЛНР, критиковал СВО и российских граждан.
«

"Нас возмущает тот факт, что за свои поступки указанные личности, награжденные высшими почетными званиями, не несут никакой ответственности", — указано в документе.

Глава ФПБК попросил Минкульт вынести кандидатуру Макаревича* о лишении звания на обсуждение с президентом, а также создать рабочую комиссию для решения вопроса по артисту.
Ведомство Бородину пока не ответило.
В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Источником финансирования указывалась Украина, а также упоминалась политическая деятельность.
Сам Макаревич* позже попытался оспорить данное решение в Замоскворецком суде Москвы, однако его иск был отклонен.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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ШоубизАндрей Макаревич*Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Госдума РФЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнесскандалРоссияУкраинаИзраиль
 
 
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