https://ria.ru/20240117/makarevich-1921891802.html
Общественники попросили лишить Макаревича* звания народного артиста
Общественники попросили лишить Макаревича* звания народного артиста - РИА Новости, 17.01.2024
Общественники попросили лишить Макаревича* звания народного артиста
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал лишить звания народного артиста музыканта Андрея Макаревича*, РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:01
2024-01-17T17:01
2024-01-17T17:01
шоубиз
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал лишить звания народного артиста музыканта Андрея Макаревича*, отправив заявление в Министерство культуры России, документ есть в распоряжении редакции РИА Новости. "ФПБК призывает обратить внимание на русофобскую деятельность Андрея Макаревича*, проживающего в настоящее время в государстве Израиль, и внесенного Россией в реестр иноагентов", — говорится в обращении.В своем обращении Бородин напомнил, что Макаревич* был против возможного ввода российских войск на территорию Украины в ходе воссоединения Крыма с Россией, осудил решение выдавать российские паспорта жителям ДНР и ЛНР, критиковал СВО и российских граждан."Нас возмущает тот факт, что за свои поступки указанные личности, награжденные высшими почетными званиями, не несут никакой ответственности", — указано в документе.Глава ФПБК попросил Минкульт вынести кандидатуру Макаревича* о лишении звания на обсуждение с президентом, а также создать рабочую комиссию для решения вопроса по артисту.Ведомство Бородину пока не ответило. В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Источником финансирования указывалась Украина, а также упоминалась политическая деятельность. Сам Макаревич* позже попытался оспорить данное решение в Замоскворецком суде Москвы, однако его иск был отклонен.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231229/kirkorov-1918947499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Общественники попросили лишить Макаревича* звания народного артиста
Глава ФПБК попросил Минкульт лишить Макаревича* звания народного артиста