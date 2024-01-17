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В ЛНР задержали мужчину, собиравшего сведения для украинской армии - РИА Новости, 17.01.2024
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10:13 17.01.2024 (обновлено: 10:26 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/lnr-1921785784.html
В ЛНР задержали мужчину, собиравшего сведения для украинской армии
В ЛНР задержали мужчину, собиравшего сведения для украинской армии - РИА Новости, 17.01.2024
В ЛНР задержали мужчину, собиравшего сведения для украинской армии
Сотрудники управления ФСБ задержали жителя Луганской Народной Республики за сбор данных для украинской армии, сообщили РИА Новости в региональном управлении... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:13
2024-01-17T10:26
луганская народная республика
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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​ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ задержали жителя Луганской Народной Республики за сбор данных для украинской армии, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Западному военному округу пресечена противоправная деятельность жителя Кременского района, действовавшего в интересах иностранного государства", - сообщили в ведомстве.Сообщается, что житель республики из личной выгоды собирал для ВСУ сведения о местах дислокации личного состава и военной техники российской армии в зоне спецоперации."Полученные данные он передавал представителю ВСУ посредством интернет-мессенджера", - уточнили в ведомстве.Сообщается, что следователи УФСБ России по ЛНР возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж"."В настоящее время фигурант задержан. Ведется следствие", - дополнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240116/arest-1921640864.html
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луганская народная республика
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луганская народная республика, происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
В ЛНР задержали мужчину, собиравшего сведения для украинской армии

ФСБ задержала жителя ЛНР, собиравшего сведения для украинской армии

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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​ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ задержали жителя Луганской Народной Республики за сбор данных для украинской армии, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.
«
"УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Западному военному округу пресечена противоправная деятельность жителя Кременского района, действовавшего в интересах иностранного государства", - сообщили в ведомстве.
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Сообщается, что житель республики из личной выгоды собирал для ВСУ сведения о местах дислокации личного состава и военной техники российской армии в зоне спецоперации.
"Полученные данные он передавал представителю ВСУ посредством интернет-мессенджера", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что следователи УФСБ России по ЛНР возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж".
"В настоящее время фигурант задержан. Ведется следствие", - дополнили в ведомстве.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
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Луганская Народная РеспубликаПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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