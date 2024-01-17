https://ria.ru/20240117/lnr-1921785784.html

В ЛНР задержали мужчину, собиравшего сведения для украинской армии

В ЛНР задержали мужчину, собиравшего сведения для украинской армии - РИА Новости, 17.01.2024

В ЛНР задержали мужчину, собиравшего сведения для украинской армии

Сотрудники управления ФСБ задержали жителя Луганской Народной Республики за сбор данных для украинской армии, сообщили РИА Новости в региональном управлении... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T10:13

2024-01-17T10:13

2024-01-17T10:26

луганская народная республика

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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​ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ задержали жителя Луганской Народной Республики за сбор данных для украинской армии, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Западному военному округу пресечена противоправная деятельность жителя Кременского района, действовавшего в интересах иностранного государства", - сообщили в ведомстве.Сообщается, что житель республики из личной выгоды собирал для ВСУ сведения о местах дислокации личного состава и военной техники российской армии в зоне спецоперации."Полученные данные он передавал представителю ВСУ посредством интернет-мессенджера", - уточнили в ведомстве.Сообщается, что следователи УФСБ России по ЛНР возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж"."В настоящее время фигурант задержан. Ведется следствие", - дополнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240116/arest-1921640864.html

https://ria.ru/20231217/budanov-1916354569.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины