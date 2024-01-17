https://ria.ru/20240117/lnr-1921785784.html
В ЛНР задержали мужчину, собиравшего сведения для украинской армии
В ЛНР задержали мужчину, собиравшего сведения для украинской армии - РИА Новости, 17.01.2024
В ЛНР задержали мужчину, собиравшего сведения для украинской армии
Сотрудники управления ФСБ задержали жителя Луганской Народной Республики за сбор данных для украинской армии, сообщили РИА Новости в региональном управлении... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:13
2024-01-17T10:13
2024-01-17T10:26
луганская народная республика
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ задержали жителя Луганской Народной Республики за сбор данных для украинской армии, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Западному военному округу пресечена противоправная деятельность жителя Кременского района, действовавшего в интересах иностранного государства", - сообщили в ведомстве.Сообщается, что житель республики из личной выгоды собирал для ВСУ сведения о местах дислокации личного состава и военной техники российской армии в зоне спецоперации."Полученные данные он передавал представителю ВСУ посредством интернет-мессенджера", - уточнили в ведомстве.Сообщается, что следователи УФСБ России по ЛНР возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж"."В настоящее время фигурант задержан. Ведется следствие", - дополнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240116/arest-1921640864.html
https://ria.ru/20231217/budanov-1916354569.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
В ЛНР задержали мужчину, собиравшего сведения для украинской армии
ФСБ задержала жителя ЛНР, собиравшего сведения для украинской армии