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Минобороны Литвы высказалось о войне с Россией - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 17.01.2024 (обновлено: 14:32 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/litva-1921834431.html
Минобороны Литвы высказалось о войне с Россией
Минобороны Литвы высказалось о войне с Россией - РИА Новости, 17.01.2024
Минобороны Литвы высказалось о войне с Россией
Минобороны Литвы не увидело перспектив нападения России на западные страны, пишет издание Delfi.Так ведомство отреагировало на статью Bild о "секретном плане... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:03
2024-01-17T14:32
специальная военная операция на украине
россия
украина
нато
литва
в мире
дмитрий песков
мария захарова
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Минобороны Литвы не увидело перспектив нападения России на западные страны, пишет издание Delfi.Так ведомство отреагировало на статью Bild о "секретном плане Москвы" по нападению на НАТО."Пока не завершились бои на Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы в других направлениях", — говорится в публикации. По данным министерства, представленная ведомством оценка угроз не претерпела существенных изменений."Россия сохраняет значимые мощности и постоянно пополняет их у линии фронта на Украине. Приоритет России на данный момент — не проиграть в войне с Украиной, она направляет на это определенные ресурсы", — заключило Министерство обороны Литвы. На днях немецкое издание Bild написало со ссылкой на некий секретный документ бундесвера, что Германия готовится к войне между НАТО и Россией. Согласно сценарию немецкого Минобороны, она может начаться летом 2025 года.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала эту публикацию прошлогодним гороскопом для рыбы в раке. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Германия должна переживать из-за вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за статьи Bild.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20240112/brigada-1920908736.html
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россия, украина, нато, литва, в мире, дмитрий песков, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, НАТО, Литва, В мире, Дмитрий Песков, Мария Захарова
Минобороны Литвы высказалось о войне с Россией

Минобороны Литвы: Россия не будет наступать на НАТО из-за конфликта на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль посла Литвы у здания МИД в Москве
Автомобиль посла Литвы у здания МИД в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль посла Литвы у здания МИД в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Минобороны Литвы не увидело перспектив нападения России на западные страны, пишет издание Delfi.

Так ведомство отреагировало на статью Bild о "секретном плане Москвы" по нападению на НАТО.
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"Пока не завершились бои на Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы в других направлениях", — говорится в публикации.

По данным министерства, представленная ведомством оценка угроз не претерпела существенных изменений.
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"Россия сохраняет значимые мощности и постоянно пополняет их у линии фронта на Украине. Приоритет России на данный момент — не проиграть в войне с Украиной, она направляет на это определенные ресурсы", — заключило Министерство обороны Литвы.

На днях немецкое издание Bild написало со ссылкой на некий секретный документ бундесвера, что Германия готовится к войне между НАТО и Россией. Согласно сценарию немецкого Минобороны, она может начаться летом 2025 года.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала эту публикацию прошлогодним гороскопом для рыбы в раке. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Германия должна переживать из-за вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за статьи Bild.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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