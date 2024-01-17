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Зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что Гонсало Лира оказался обречен - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 17.01.2024 (обновлено: 15:37 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/lira-1921874515.html
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что Гонсало Лира оказался обречен
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что Гонсало Лира оказался обречен - РИА Новости, 17.01.2024
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что Гонсало Лира оказался обречен
Американский блогер Гонсало Лира оказался фактически обречен на казнь на Украине, и все те международные структуры, которые молчат об этом, расписываются в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:28
2024-01-17T15:37
россия
украина
гонсало лира
обсе
специальная военная операция на украине
в мире
максим буякевич
сша
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ВЕНА, 17 янв – РИА Новости. Американский блогер Гонсало Лира оказался фактически обречен на казнь на Украине, и все те международные структуры, которые молчат об этом, расписываются в соучастии, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич."Лира оказался брошен в украинских застенках, фактически обречен на казнь. И все те структуры, которые молчат относительно трагического факта, по сути, расписываются в соучастии", – сказал Буякевич.Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.
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Россия, Украина, Гонсало Лира, ОБСЕ, Специальная военная операция на Украине, В мире, Максим Буякевич, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что Гонсало Лира оказался обречен

Зампостпреда России при ОБСЕ: Гонсало Лиру на Украине обрекли на казнь

© Фото : Скриншот с YouTube-канала Гонсало ЛирыГонсало Лира
Гонсало Лира - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Фото : Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры
Гонсало Лира. Архивное фото
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ВЕНА, 17 янв – РИА Новости. Американский блогер Гонсало Лира оказался фактически обречен на казнь на Украине, и все те международные структуры, которые молчат об этом, расписываются в соучастии, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Лира оказался брошен в украинских застенках, фактически обречен на казнь. И все те структуры, которые молчат относительно трагического факта, по сути, расписываются в соучастии", – сказал Буякевич.
Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.
Блогер Гонсало Лира
Вашингтон убил американского блогера в украинской тюрьме
15 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаГонсало ЛираОБСЕВ миреМаксим БуякевичСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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