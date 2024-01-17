https://ria.ru/20240117/lira-1921874515.html

Зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что Гонсало Лира оказался обречен

Зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что Гонсало Лира оказался обречен - РИА Новости, 17.01.2024

Зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что Гонсало Лира оказался обречен

Американский блогер Гонсало Лира оказался фактически обречен на казнь на Украине, и все те международные структуры, которые молчат об этом, расписываются в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:28

2024-01-17T15:28

2024-01-17T15:37

россия

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в мире

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ВЕНА, 17 янв – РИА Новости. Американский блогер Гонсало Лира оказался фактически обречен на казнь на Украине, и все те международные структуры, которые молчат об этом, расписываются в соучастии, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич."Лира оказался брошен в украинских застенках, фактически обречен на казнь. И все те структуры, которые молчат относительно трагического факта, по сути, расписываются в соучастии", – сказал Буякевич.Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.

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Кирилл Волков

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