https://ria.ru/20240117/lira-1921874515.html
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что Гонсало Лира оказался обречен
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что Гонсало Лира оказался обречен - РИА Новости, 17.01.2024
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что Гонсало Лира оказался обречен
Американский блогер Гонсало Лира оказался фактически обречен на казнь на Украине, и все те международные структуры, которые молчат об этом, расписываются в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:28
2024-01-17T15:28
2024-01-17T15:37
россия
украина
гонсало лира
обсе
специальная военная операция на украине
в мире
максим буякевич
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921065407_0:0:1191:670_1920x0_80_0_0_c21af588fad953dc6f7515dc37aa6eae.jpg
ВЕНА, 17 янв – РИА Новости. Американский блогер Гонсало Лира оказался фактически обречен на казнь на Украине, и все те международные структуры, которые молчат об этом, расписываются в соучастии, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич."Лира оказался брошен в украинских застенках, фактически обречен на казнь. И все те структуры, которые молчат относительно трагического факта, по сути, расписываются в соучастии", – сказал Буякевич.Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.
https://ria.ru/20240115/bloger-1921310087.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921065407_0:0:1191:894_1920x0_80_0_0_fa67ee6465acc63374e6b110db18fa54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, гонсало лира, обсе, в мире, максим буякевич, сша, ситуация в днр и лнр
Россия, Украина, Гонсало Лира, ОБСЕ, Специальная военная операция на Украине, В мире, Максим Буякевич, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что Гонсало Лира оказался обречен
Зампостпреда России при ОБСЕ: Гонсало Лиру на Украине обрекли на казнь