https://ria.ru/20240117/liniya-1921936847.html

Прокуратура открыла горячую линию после беспорядков в Башкирии

Прокуратура открыла горячую линию после беспорядков в Башкирии - РИА Новости, 17.01.2024

Прокуратура открыла горячую линию после беспорядков в Башкирии

Башкирская прокуратура открыла телефон "горячей линии", куда могут пожаловаться пострадавшие при беспорядках в Баймаке, сообщило надзорное ведомство региона. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T19:56

2024-01-17T19:56

2024-01-17T19:56

происшествия

баймак

республика башкортостан

баймакский район

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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УФА, 17 янв — РИА Новости. Башкирская прокуратура открыла телефон "горячей линии", куда могут пожаловаться пострадавшие при беспорядках в Баймаке, сообщило надзорное ведомство региона. Массовые беспорядки произошли в среду перед зданием Баймакского районного суда, где огласили приговор Фаилю Алчинову*: 4 года лишения свободы из-за возбуждения ненависти по национальному признаку. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов. Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт"**. МВД по Башкирии сообщало, что в социальных сетях размещались призывы к участию в несанкционированной публичной акции перед зданием суда Баймака, и призывало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. СК сообщал, что в ходе массовых беспорядков перед зданием суда пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти. В Минздраве республики РИА Новости уточняли, что пострадавшим оказывается помощь, никто из них не нуждается в госпитализации. "В прокуратуре Республики Башкортостан заработала "горячая линия" по вопросам соблюдения прав граждан, пострадавших в результате массовых беспорядков в Баймакском районе. Граждане могут сообщить обо всех фактах нарушения законодательства при проведении протестной акции", — сообщает региональная прокуратура. Звонки будут приниматься по номеру телефона: 8 (347) 276-28-46 в рабочие дни с 09.00 час. до 18.00 час. сотрудниками отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры республики, добавили в ведомстве.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом** Запрещенная экстремистская организация

https://ria.ru/20240117/ekstremist-1921916359.html

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

баймак

республика башкортостан

баймакский район

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происшествия, баймак, республика башкортостан, баймакский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)