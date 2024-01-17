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Прокуратура открыла горячую линию после беспорядков в Башкирии - РИА Новости, 17.01.2024
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19:56 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/liniya-1921936847.html
Прокуратура открыла горячую линию после беспорядков в Башкирии
Прокуратура открыла горячую линию после беспорядков в Башкирии - РИА Новости, 17.01.2024
Прокуратура открыла горячую линию после беспорядков в Башкирии
Башкирская прокуратура открыла телефон "горячей линии", куда могут пожаловаться пострадавшие при беспорядках в Баймаке, сообщило надзорное ведомство региона. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T19:56
2024-01-17T19:56
происшествия
баймак
республика башкортостан
баймакский район
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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УФА, 17 янв — РИА Новости. Башкирская прокуратура открыла телефон "горячей линии", куда могут пожаловаться пострадавшие при беспорядках в Баймаке, сообщило надзорное ведомство региона. Массовые беспорядки произошли в среду перед зданием Баймакского районного суда, где огласили приговор Фаилю Алчинову*: 4 года лишения свободы из-за возбуждения ненависти по национальному признаку. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов. Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт"**. МВД по Башкирии сообщало, что в социальных сетях размещались призывы к участию в несанкционированной публичной акции перед зданием суда Баймака, и призывало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. СК сообщал, что в ходе массовых беспорядков перед зданием суда пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти. В Минздраве республики РИА Новости уточняли, что пострадавшим оказывается помощь, никто из них не нуждается в госпитализации. "В прокуратуре Республики Башкортостан заработала "горячая линия" по вопросам соблюдения прав граждан, пострадавших в результате массовых беспорядков в Баймакском районе. Граждане могут сообщить обо всех фактах нарушения законодательства при проведении протестной акции", — сообщает региональная прокуратура. Звонки будут приниматься по номеру телефона: 8 (347) 276-28-46 в рабочие дни с 09.00 час. до 18.00 час. сотрудниками отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры республики, добавили в ведомстве.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом** Запрещенная экстремистская организация
https://ria.ru/20240117/ekstremist-1921916359.html
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
баймак
республика башкортостан
баймакский район
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5
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происшествия, баймак, республика башкортостан, баймакский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Баймак, Республика Башкортостан, Баймакский район, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Прокуратура открыла горячую линию после беспорядков в Башкирии

Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при беспорядках в Башкирии

© Кадр видео очевидцаБеспорядки у здания суда в городе Баймак
Беспорядки у здания суда в городе Баймак
© Кадр видео очевидца
Беспорядки у здания суда в городе Баймак
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УФА, 17 янв — РИА Новости. Башкирская прокуратура открыла телефон "горячей линии", куда могут пожаловаться пострадавшие при беспорядках в Баймаке, сообщило надзорное ведомство региона.
Массовые беспорядки произошли в среду перед зданием Баймакского районного суда, где огласили приговор Фаилю Алчинову*: 4 года лишения свободы из-за возбуждения ненависти по национальному признаку. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов. Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт"**.
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МВД по Башкирии сообщало, что в социальных сетях размещались призывы к участию в несанкционированной публичной акции перед зданием суда Баймака, и призывало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. СК сообщал, что в ходе массовых беспорядков перед зданием суда пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.
СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти.
В Минздраве республики РИА Новости уточняли, что пострадавшим оказывается помощь, никто из них не нуждается в госпитализации.
"В прокуратуре Республики Башкортостан заработала "горячая линия" по вопросам соблюдения прав граждан, пострадавших в результате массовых беспорядков в Баймакском районе. Граждане могут сообщить обо всех фактах нарушения законодательства при проведении протестной акции", — сообщает региональная прокуратура.
Звонки будут приниматься по номеру телефона: 8 (347) 276-28-46 в рабочие дни с 09.00 час. до 18.00 час. сотрудниками отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры республики, добавили в ведомстве.
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* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
** Запрещенная экстремистская организация
 
ПроисшествияБаймакРеспублика БашкортостанБаймакский районСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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