Прокуратура открыла горячую линию после беспорядков в Башкирии
Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при беспорядках в Башкирии
© Кадр видео очевидцаБеспорядки у здания суда в городе Баймак
© Кадр видео очевидца
Беспорядки у здания суда в городе Баймак
УФА, 17 янв — РИА Новости. Башкирская прокуратура открыла телефон "горячей линии", куда могут пожаловаться пострадавшие при беспорядках в Баймаке, сообщило надзорное ведомство региона.
Массовые беспорядки произошли в среду перед зданием Баймакского районного суда, где огласили приговор Фаилю Алчинову*: 4 года лишения свободы из-за возбуждения ненависти по национальному признаку. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов. Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт"**.
МВД по Башкирии сообщало, что в социальных сетях размещались призывы к участию в несанкционированной публичной акции перед зданием суда Баймака, и призывало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. СК сообщал, что в ходе массовых беспорядков перед зданием суда пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.
СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти.
В Минздраве республики РИА Новости уточняли, что пострадавшим оказывается помощь, никто из них не нуждается в госпитализации.
"В прокуратуре Республики Башкортостан заработала "горячая линия" по вопросам соблюдения прав граждан, пострадавших в результате массовых беспорядков в Баймакском районе. Граждане могут сообщить обо всех фактах нарушения законодательства при проведении протестной акции", — сообщает региональная прокуратура.
Звонки будут приниматься по номеру телефона: 8 (347) 276-28-46 в рабочие дни с 09.00 час. до 18.00 час. сотрудниками отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры республики, добавили в ведомстве.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
** Запрещенная экстремистская организация