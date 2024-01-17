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Льготы для резидентов ОЭЗ начали действовать в Югре - РИА Новости, 17.01.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
10:27 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/lgoty-1921788986.html
Льготы для резидентов ОЭЗ начали действовать в Югре
Льготы для резидентов ОЭЗ начали действовать в Югре - РИА Новости, 17.01.2024
Льготы для резидентов ОЭЗ начали действовать в Югре
Федеральные и региональные льготы начали действовать с 1 января для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Нягань",... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:27
2024-01-17T10:27
ханты-мансийский автономный округ
россия
нягань
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Федеральные и региональные льготы начали действовать с 1 января для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Нягань", сообщает Фонд развития Югры. "Соответствующие изменения были утверждены думой автономного округа в конце 2023 года в окружном законе "О налоге на прибыль организаций, подлежащем зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры". В частности, налог на прибыль организаций в течение первых пяти налоговых периодов для резидентов ОЭЗ составляет 0%, с шестого по десятый период – 5%, после десятого налогового периода – 13,5%", - говорится в сообщении. Помимо этого, по данным Фонда, резиденты ОЭЗ могут рассчитывать на ряд налоговых преференций, установленных федеральным законодательством. Так, они имеют право на нулевую ставку на земельный и имущественные налоги, пониженные ставки по страховым взносам, поддержку экспорта, а также на ускоренную амортизацию. Соглашение между Минэкономразвития РФ, правительством Югры и администрацией Нягани о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа было подписано 25 января 2023 года. Общая площадь ОЭЗ составляет более 270 гектаров, на которой планируется внедрение крупных импортозамещающих инициатив, обеспечение цифрового суверенитета России и создание новых технологий по добыче нефти. Общий объем инвестиций якорных резидентов на первом этапе оценивается в размере более 20 миллиардов рублей, а их выручка – более 130 миллиардов рублей. Фонд развития Югры осуществляет комплексное сопровождение резидентов ОЭЗ и их инвестиционных проектов, а также предоставляет финансирование проектов на льготных условиях по ставке от 1% годовых сроком до 7 лет.
https://ria.ru/20240111/vystavka-1920823943.html
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россия, нягань, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Нягань, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Льготы для резидентов ОЭЗ начали действовать в Югре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на Ханты-Мансийск
Вид на Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Федеральные и региональные льготы начали действовать с 1 января для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Нягань", сообщает Фонд развития Югры.
"Соответствующие изменения были утверждены думой автономного округа в конце 2023 года в окружном законе "О налоге на прибыль организаций, подлежащем зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры". В частности, налог на прибыль организаций в течение первых пяти налоговых периодов для резидентов ОЭЗ составляет 0%, с шестого по десятый период – 5%, после десятого налогового периода – 13,5%", - говорится в сообщении.
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Помимо этого, по данным Фонда, резиденты ОЭЗ могут рассчитывать на ряд налоговых преференций, установленных федеральным законодательством. Так, они имеют право на нулевую ставку на земельный и имущественные налоги, пониженные ставки по страховым взносам, поддержку экспорта, а также на ускоренную амортизацию.
Соглашение между Минэкономразвития РФ, правительством Югры и администрацией Нягани о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа было подписано 25 января 2023 года. Общая площадь ОЭЗ составляет более 270 гектаров, на которой планируется внедрение крупных импортозамещающих инициатив, обеспечение цифрового суверенитета России и создание новых технологий по добыче нефти. Общий объем инвестиций якорных резидентов на первом этапе оценивается в размере более 20 миллиардов рублей, а их выручка – более 130 миллиардов рублей.
Фонд развития Югры осуществляет комплексное сопровождение резидентов ОЭЗ и их инвестиционных проектов, а также предоставляет финансирование проектов на льготных условиях по ставке от 1% годовых сроком до 7 лет.
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