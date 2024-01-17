https://ria.ru/20240117/leopard-1921835763.html

Специалисты национального парка в Приморье раскрыли тайну "улыбки" леопарда

Специалисты национального парка в Приморье раскрыли тайну "улыбки" леопарда - РИА Новости, 17.01.2024

Специалисты национального парка в Приморье раскрыли тайну "улыбки" леопарда

Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморье рассказали в Telegram-канале, почему краснокнижный дальневосточный леопард "улыбается". РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:13

2024-01-17T13:13

2024-01-17T15:36

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общество

национальный парк "земля леопарда"

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ВЛАДИВОСТОК, 17 янв — РИА Новости. Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморье рассказали в Telegram-канале, почему краснокнижный дальневосточный леопард "улыбается".Учреждение опубликовало видео с фотоловушки, где животное обследует территорию, готовясь оставить "сообщение" на меточном дереве. Уточняется, что зачастую звери используют для этого запаховые метки, которые оставляют с помощью желез. "Сталкиваясь с запахами, леопарды периодически "улыбаются" при помощи необычной гримасы-флемена. Так они захватывают дополнительный воздух, изучая феромоны, оставленные другими животными", — говорится в посте.При этом в нацпарке отметили, что конкретно на этом видео животное просто "позирует на камеру". Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке на территории Китая, граничащем с Россией. Кроме того, несколько особей заметили у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 125 взрослых особей.

https://ria.ru/20240104/tigr-1919646067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

приморский край, общество, национальный парк "земля леопарда", китай, россия