https://ria.ru/20240117/leopard-1921835763.html
Специалисты национального парка в Приморье раскрыли тайну "улыбки" леопарда
Специалисты национального парка в Приморье раскрыли тайну "улыбки" леопарда - РИА Новости, 17.01.2024
Специалисты национального парка в Приморье раскрыли тайну "улыбки" леопарда
Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморье рассказали в Telegram-канале, почему краснокнижный дальневосточный леопард "улыбается". РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:13
2024-01-17T13:13
2024-01-17T15:36
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ВЛАДИВОСТОК, 17 янв — РИА Новости. Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморье рассказали в Telegram-канале, почему краснокнижный дальневосточный леопард "улыбается".Учреждение опубликовало видео с фотоловушки, где животное обследует территорию, готовясь оставить "сообщение" на меточном дереве. Уточняется, что зачастую звери используют для этого запаховые метки, которые оставляют с помощью желез. "Сталкиваясь с запахами, леопарды периодически "улыбаются" при помощи необычной гримасы-флемена. Так они захватывают дополнительный воздух, изучая феромоны, оставленные другими животными", — говорится в посте.При этом в нацпарке отметили, что конкретно на этом видео животное просто "позирует на камеру". Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке на территории Китая, граничащем с Россией. Кроме того, несколько особей заметили у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 125 взрослых особей.
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РИА Новости
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приморский край, общество, национальный парк "земля леопарда", китай, россия
Хорошие новости, Приморский край, Общество, Национальный парк "Земля леопарда", Китай, Россия
Специалисты национального парка в Приморье раскрыли тайну "улыбки" леопарда
Приморский нацпарк: леопарды улыбаются, чтобы изучить феромоны других животных
ВЛАДИВОСТОК, 17 янв — РИА Новости.
Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморье рассказали в Telegram-канале
, почему краснокнижный дальневосточный леопард "улыбается".
Учреждение опубликовало видео с фотоловушки, где животное обследует территорию, готовясь оставить "сообщение" на меточном дереве. Уточняется, что зачастую звери используют для этого запаховые метки, которые оставляют с помощью желез.
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"Сталкиваясь с запахами, леопарды периодически "улыбаются" при помощи необычной гримасы-флемена. Так они захватывают дополнительный воздух, изучая феромоны, оставленные другими животными", — говорится в посте.
При этом в нацпарке отметили, что конкретно на этом видео животное просто "позирует на камеру".
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края
, а также на небольшом участке на территории Китая
, граничащем с Россией. Кроме того, несколько особей заметили у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 125 взрослых особей.
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