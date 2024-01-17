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Нидерланды и Дания передадут Украине два отремонтированных танка Leopard - РИА Новости, 17.01.2024
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01:19 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/leopard-1921753663.html
Нидерланды и Дания передадут Украине два отремонтированных танка Leopard
Нидерланды и Дания передадут Украине два отремонтированных танка Leopard - РИА Новости, 17.01.2024
Нидерланды и Дания передадут Украине два отремонтированных танка Leopard
Два из 14 отремонтированных немецких танков Leopard 2, которые Нидерланды и Дания купили для Украины, готовы к использованию, вскоре их передадут Киеву,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T01:19
2024-01-17T01:19
в мире
украина
нидерланды
дания
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ГААГА, 17 янв - РИА Новости. Два из 14 отремонтированных немецких танков Leopard 2, которые Нидерланды и Дания купили для Украины, готовы к использованию, вскоре их передадут Киеву, сообщила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен. "Первые два из 14 танков Leopard 2 для Украины готовы к использованию", - написала Оллонгрен в соцсети Х. По ее словам, эти танки будут переданы Украине в кратчайшие сроки после подготовки украинских военнослужащих. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), речь идет об отремонтированных танках Leopard 2, которые были протестированы и одобрены для применения Германией. Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 45 танков Т-72, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 196 боевых машин пехоты YPR, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. Сообщалось, что в 2024 году Нидерланды вместе с Данией планируют передать Украине 14 немецких танков Leopard 2. В конце декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что проинформировал Владимира Зеленского о решении его страны подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине. В Гааге отмечали, что рассчитывают отправить первые истребители Киеву в 2024 году. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240117/oruzhie-1921750384.html
https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921626558.html
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в мире, украина, нидерланды, дания
В мире, Украина, Нидерланды, Дания
Нидерланды и Дания передадут Украине два отремонтированных танка Leopard

Оллонгрен: Украине передадут два из 14 отремонтированных танков Leopard 2

© AP Photo / Michal DyjukLeopard 2
Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Leopard 2. Архивное фото
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ГААГА, 17 янв - РИА Новости. Два из 14 отремонтированных немецких танков Leopard 2, которые Нидерланды и Дания купили для Украины, готовы к использованию, вскоре их передадут Киеву, сообщила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен.
"Первые два из 14 танков Leopard 2 для Украины готовы к использованию", - написала Оллонгрен в соцсети Х. По ее словам, эти танки будут переданы Украине в кратчайшие сроки после подготовки украинских военнослужащих.
По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), речь идет об отремонтированных танках Leopard 2, которые были протестированы и одобрены для применения Германией.
Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 45 танков Т-72, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 196 боевых машин пехоты YPR, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. Сообщалось, что в 2024 году Нидерланды вместе с Данией планируют передать Украине 14 немецких танков Leopard 2.
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Сийярто призвал прекратить поставки оружия Киеву
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В конце декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что проинформировал Владимира Зеленского о решении его страны подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине. В Гааге отмечали, что рассчитывают отправить первые истребители Киеву в 2024 году.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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