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Кардиолог опроверг утверждение об уникальности препарата "Эффиент" - РИА Новости, 17.01.2024
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12:14 17.01.2024 (обновлено: 12:37 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/lekarstvo-1921817640.html
Кардиолог опроверг утверждение об уникальности препарата "Эффиент"
Кардиолог опроверг утверждение об уникальности препарата "Эффиент" - РИА Новости, 17.01.2024
Кардиолог опроверг утверждение об уникальности препарата "Эффиент"
Препарат для лечения болезней сердца "Эффиент" не является уникальным, ему есть замена на рынке, поэтому снижение поставок не окажет негативного влияния, заявил РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:14
2024-01-17T12:37
общество
россия
сергей бойцов
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Препарат для лечения болезней сердца "Эффиент" не является уникальным, ему есть замена на рынке, поэтому снижение поставок не окажет негативного влияния, заявил РИА Новости главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава России Сергей Бойцов. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в России отмечается снижение объемов выпуска в гражданский оборот лекарственного препарата "Эффиент" (прасугрел) от американской фармацевтической компании Eli Lilly. "Препарат не является уникальным, на рынке присутствуют в необходимом количестве препараты МНН клопидогрель и МНН тикагрелор, в том числе для пациентов, которые получают лечение в рамках льготного лекарственного обеспечения после перенесенных острых коронарных синдромов, оперативных вмешательств, коронарного шунтирования, стентирования при хронических формах ишемической болезни сердца", - сказал Бойцов. Он уточнил, что эти лекарства обеспечивают необходимый уровень эффективности и безопасности, поэтому снижение поставок препарата не окажет негативного влияния.
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общество, россия, сергей бойцов
Общество, Россия, Сергей Бойцов
Кардиолог опроверг утверждение об уникальности препарата "Эффиент"

Кардиолог: препарат "Эффиент" не является уникальным, ему есть замена

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДанные кардиограммы
Данные кардиограммы - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Препарат для лечения болезней сердца "Эффиент" не является уникальным, ему есть замена на рынке, поэтому снижение поставок не окажет негативного влияния, заявил РИА Новости главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава России Сергей Бойцов.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в России отмечается снижение объемов выпуска в гражданский оборот лекарственного препарата "Эффиент" (прасугрел) от американской фармацевтической компании Eli Lilly.
«
"Препарат не является уникальным, на рынке присутствуют в необходимом количестве препараты МНН клопидогрель и МНН тикагрелор, в том числе для пациентов, которые получают лечение в рамках льготного лекарственного обеспечения после перенесенных острых коронарных синдромов, оперативных вмешательств, коронарного шунтирования, стентирования при хронических формах ишемической болезни сердца", - сказал Бойцов.
Он уточнил, что эти лекарства обеспечивают необходимый уровень эффективности и безопасности, поэтому снижение поставок препарата не окажет негативного влияния.
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ОбществоРоссияСергей Бойцов
 
 
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