https://ria.ru/20240117/lag-1921879155.html

ЛАГ осудила удары Ирана по Иракскому Курдистану

ЛАГ осудила удары Ирана по Иракскому Курдистану - РИА Новости, 17.01.2024

ЛАГ осудила удары Ирана по Иракскому Курдистану

Лига арабских государств (ЛАГ) осуждает удары Ирана по Эрбилю в Иракском Курдистане и солидарна с мерами правительства Ирака по сохранению суверенитета и... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:48

2024-01-17T15:48

2024-01-17T15:48

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ахмед абуль гейт

лига арабских государств

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КАИР, 17 янв - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) осуждает удары Ирана по Эрбилю в Иракском Курдистане и солидарна с мерами правительства Ирака по сохранению суверенитета и безопасности страны, заявил генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт. Ранее Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совет безопасности ООН после ударов по Иракскому Курдистану. Министр обороны Ирака Табет аль-Аббаси заявил, что действие соглашения по безопасности между Багдадом и Тегераном может быть приостановлено. В среду проходит внеочередное заседание Совета ЛАГ на уровне министров в связи с последними событиями в Ираке. "Хотел бы подчеркнуть решительное неприятие и полное осуждение иранских обстрелов иракских районов в Эрбиле, состоявшихся вечером 15 января", - сказал Абуль Гейт в ходе заседания. Он отметил, что ЛАГ солидарна с правительством Ирака в мерах, которые оно принимает для сохранения суверенитета и безопасности страны. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана сообщил в ночь на вторник о нанесении ударов по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта и уничтожении баз антииранских террористических группировок. В своем заявлении КСИР привел подробности, согласно которым он выпустил ряд баллистических ракет по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки "Моссад" в Иракском Курдистане, уничтожив ее. Согласно сведениям КСИР, штаб был центром разработки спецопераций и планирования террористических акций в регионе Ближнего Востока, в частности, в Иране. За несколько дней до этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы тот ни находился. Атаки на Эрбиль были совершены в ответ на теракт, произошедший 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана, когда 89 человек погибли при взрывах, прогремевших во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. Власти Ирака заявили, что расценивают атаки, в результате которых погибли четыре и получили ранения шесть человек, как агрессию против суверенитета и безопасности страны и готовы принять правовые меры вплоть до жалобы в Совет безопасности ООН. В частности, во время атаки погиб известный курдский бизнесмен Пешрав Дзейи и члены его семьи. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион. Госдепартамент США выпустил заявление, в котором осудил ракетные удары Ирана по Эрбилю и подчеркнул поддержку Вашингтоном своего иракского партнера и правительства Иракского Курдистана в текущей ситуации. При этом, по данным телеканала ABC, американские граждане в ходе атак не пострадали. Согласно заявлению КСИР, помимо атак на объекты в Эрбиле в ночь на вторник Иран осуществил ракетный удар по Сирии, уничтожив нескольких террористов, причастных к недавним терактам в Иране. Как отмечает агентство IRNA, были уничтожены шпионские центры террористических группировок. Удары также были нанесены по местам сбора лидеров и ключевых боевиков, связанных с терактами.

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

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в мире, иран, эрбиль, иракский курдистан, ахмед абуль гейт, лига арабских государств