ЛАГ осудила удары Ирана по Иракскому Курдистану
Генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт осудил удары Ирана по иракскому Эрбилю
© AP Photo / Rudaw TVДым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак
© AP Photo / Rudaw TV
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак
КАИР, 17 янв - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) осуждает удары Ирана по Эрбилю в Иракском Курдистане и солидарна с мерами правительства Ирака по сохранению суверенитета и безопасности страны, заявил генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт.
В среду проходит внеочередное заседание Совета ЛАГ на уровне министров в связи с последними событиями в Ираке.
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"Хотел бы подчеркнуть решительное неприятие и полное осуждение иранских обстрелов иракских районов в Эрбиле, состоявшихся вечером 15 января", - сказал Абуль Гейт в ходе заседания.
Он отметил, что ЛАГ солидарна с правительством Ирака в мерах, которые оно принимает для сохранения суверенитета и безопасности страны.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана сообщил в ночь на вторник о нанесении ударов по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта и уничтожении баз антииранских террористических группировок.
В своем заявлении КСИР привел подробности, согласно которым он выпустил ряд баллистических ракет по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки "Моссад" в Иракском Курдистане, уничтожив ее. Согласно сведениям КСИР, штаб был центром разработки спецопераций и планирования террористических акций в регионе Ближнего Востока, в частности, в Иране.
За несколько дней до этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы тот ни находился. Атаки на Эрбиль были совершены в ответ на теракт, произошедший 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана, когда 89 человек погибли при взрывах, прогремевших во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани.
Власти Ирака заявили, что расценивают атаки, в результате которых погибли четыре и получили ранения шесть человек, как агрессию против суверенитета и безопасности страны и готовы принять правовые меры вплоть до жалобы в Совет безопасности ООН. В частности, во время атаки погиб известный курдский бизнесмен Пешрав Дзейи и члены его семьи. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион.
Госдепартамент США выпустил заявление, в котором осудил ракетные удары Ирана по Эрбилю и подчеркнул поддержку Вашингтоном своего иракского партнера и правительства Иракского Курдистана в текущей ситуации. При этом, по данным телеканала ABC, американские граждане в ходе атак не пострадали.
Согласно заявлению КСИР, помимо атак на объекты в Эрбиле в ночь на вторник Иран осуществил ракетный удар по Сирии, уничтожив нескольких террористов, причастных к недавним терактам в Иране. Как отмечает агентство IRNA, были уничтожены шпионские центры террористических группировок. Удары также были нанесены по местам сбора лидеров и ключевых боевиков, связанных с терактами.