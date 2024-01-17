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Курс доллара поднялся до 88,04 рубля

Курс доллара поднялся до 88,04 рубля - РИА Новости, 17.01.2024

Курс доллара поднялся до 88,04 рубля

Курс рубля в начале утренних торгов снизился к доллару, юаню и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T07:08

2024-01-17T07:08

2024-01-17T10:03

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов снизился к доллару, юаню и евро, следует из данных Московской биржи.Доллар расчетами "завтра" на 07:07 мск окреп на 19 копеек и стал стоить 88,04 рубля. Евро увеличился в цене на семь копеек, до 95,71 рубля. Юань подорожал лишь на две копейки, достигнув 12,14 рубля.При этом в первые минуты торгов доллар максимально снижался до 87,61 рубля, евро опускался до 95,05 рубля, а юань торговался по 12,12 рубля.

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, московская биржа, доллар, рубль, евро, юань