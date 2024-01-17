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Курс доллара поднялся до 88,04 рубля - РИА Новости, 17.01.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
07:08 17.01.2024 (обновлено: 10:03 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/kurs-1921765882.html
Курс доллара поднялся до 88,04 рубля
Курс доллара поднялся до 88,04 рубля - РИА Новости, 17.01.2024
Курс доллара поднялся до 88,04 рубля
Курс рубля в начале утренних торгов снизился к доллару, юаню и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T07:08
2024-01-17T10:03
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
рубль
евро
юань
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов снизился к доллару, юаню и евро, следует из данных Московской биржи.Доллар расчетами "завтра" на 07:07 мск окреп на 19 копеек и стал стоить 88,04 рубля. Евро увеличился в цене на семь копеек, до 95,71 рубля. Юань подорожал лишь на две копейки, достигнув 12,14 рубля.При этом в первые минуты торгов доллар максимально снижался до 87,61 рубля, евро опускался до 95,05 рубля, а юань торговался по 12,12 рубля.
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экономика, московская биржа, доллар, рубль, евро, юань
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Рубль, евро, Юань
Курс доллара поднялся до 88,04 рубля

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 88,04 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов снизился к доллару, юаню и евро, следует из данных Московской биржи.
Доллар расчетами "завтра" на 07:07 мск окреп на 19 копеек и стал стоить 88,04 рубля.
Евро увеличился в цене на семь копеек, до 95,71 рубля.
Юань подорожал лишь на две копейки, достигнув 12,14 рубля.
При этом в первые минуты торгов доллар максимально снижался до 87,61 рубля, евро опускался до 95,05 рубля, а юань торговался по 12,12 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаДолларРубльевроЮань
 
 
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