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Курс доллара поднялся до 88,04 рубля
Курс доллара поднялся до 88,04 рубля - РИА Новости, 17.01.2024
Курс доллара поднялся до 88,04 рубля
Курс рубля в начале утренних торгов снизился к доллару, юаню и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T07:08
2024-01-17T07:08
2024-01-17T10:03
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов снизился к доллару, юаню и евро, следует из данных Московской биржи.Доллар расчетами "завтра" на 07:07 мск окреп на 19 копеек и стал стоить 88,04 рубля. Евро увеличился в цене на семь копеек, до 95,71 рубля. Юань подорожал лишь на две копейки, достигнув 12,14 рубля.При этом в первые минуты торгов доллар максимально снижался до 87,61 рубля, евро опускался до 95,05 рубля, а юань торговался по 12,12 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, доллар, рубль, евро, юань
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Рубль, евро, Юань
Курс доллара поднялся до 88,04 рубля
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 88,04 рубля
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Курс рубля в начале утренних торгов снизился к доллару, юаню и евро, следует из данных
Московской биржи.
Доллар расчетами "завтра" на 07:07 мск окреп на 19 копеек и стал стоить 88,04 рубля.
Евро увеличился в цене на семь копеек, до 95,71 рубля.
Юань подорожал лишь на две копейки, достигнув 12,14 рубля.
При этом в первые минуты торгов доллар максимально снижался до 87,61 рубля, евро опускался до 95,05 рубля, а юань торговался по 12,12 рубля.