Туроператоры оценили спрос на летний отдых на курортах Краснодарского края
РСТ: россияне на 40% активнее бронируют летние путевки на Кубань, чем год назад
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчастница фестиваля пляжных видов спорта "Лето Live" в честь открытия курортного сезона в Геленджике
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Российские туристы на 40 процентов активнее, чем в январе прошлого года, бронируют летние туры на курорты Краснодарского края, при этом цены на размещение в отелях за год поднялись в среднем на 20 процентов, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Столь значительный рост объясняется тем, что многие российские отели намного раньше выставили летние цены, а также желанием самих туристов сэкономить за счет скидок на раннее бронирование. Цены на размещение в регионе летом 2024 года выросли в среднем на 20 процентов", – сообщили в РСТ со ссылкой на данные онлайн-платформы Travelline.
Рост цен на туры в Краснодарский край по разным объектам от 5 до 20 процентов подтвердила и руководитель пресс-службы туроператора "Алеан" Ирина Романова. "Очевидно, что с приближением высокого сезона они (цены - ред.) продолжат расти. В нашей компании к середине января спрос на летние туры в Сочи вырос на 46 процентов, на Анапу – в 2 раза, Геленджик – на 15 процентов, в Крым – в 1,5 раза по сравнению с показателями прошлого года", – процитировали Романову в РСТ.
В союзе также сообщили, что в компании "Дельфин" объемы раннего бронирования южных морских курортов сейчас опережают аналогичный период прошлого года примерно на 30 процентов, средний рост стоимости размещения в компании оценивают в 19 процентов.
Отмечается, что по данным Travelline, в Краснодарском крае стоимость ночи выросла в среднем на 20 процентов. При этом больше всего подорожали отели "три звезды" – на 27 процентов, средняя стоимость номера достигла 10-12 тысяч рублей. Отели с четырьмя-пятью звездами повысили цены на 12-18 процентов, средняя стоимость номера в июне составит 17 тысяч рублей, а в июле – 20 тысяч. "Выше среднего по рынку подорожали гостиницы Геленджика (+53 процента), Красной Поляны (+48 процентов), Сочи (+30 процентов)", – заключили в РСТ.