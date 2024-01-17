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Туроператоры оценили спрос на летний отдых на курортах Краснодарского края

Туроператоры оценили спрос на летний отдых на курортах Краснодарского края - РИА Новости, 17.01.2024

Туроператоры оценили спрос на летний отдых на курортах Краснодарского края

Российские туристы на 40 процентов активнее, чем в январе прошлого года, бронируют летние туры на курорты Краснодарского края, при этом цены на размещение в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:51

2024-01-17T11:51

2024-01-17T11:51

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Российские туристы на 40 процентов активнее, чем в январе прошлого года, бронируют летние туры на курорты Краснодарского края, при этом цены на размещение в отелях за год поднялись в среднем на 20 процентов, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Столь значительный рост объясняется тем, что многие российские отели намного раньше выставили летние цены, а также желанием самих туристов сэкономить за счет скидок на раннее бронирование. Цены на размещение в регионе летом 2024 года выросли в среднем на 20 процентов", – сообщили в РСТ со ссылкой на данные онлайн-платформы Travelline. Рост цен на туры в Краснодарский край по разным объектам от 5 до 20 процентов подтвердила и руководитель пресс-службы туроператора "Алеан" Ирина Романова. "Очевидно, что с приближением высокого сезона они (цены - ред.) продолжат расти. В нашей компании к середине января спрос на летние туры в Сочи вырос на 46 процентов, на Анапу – в 2 раза, Геленджик – на 15 процентов, в Крым – в 1,5 раза по сравнению с показателями прошлого года", – процитировали Романову в РСТ. В союзе также сообщили, что в компании "Дельфин" объемы раннего бронирования южных морских курортов сейчас опережают аналогичный период прошлого года примерно на 30 процентов, средний рост стоимости размещения в компании оценивают в 19 процентов. Отмечается, что по данным Travelline, в Краснодарском крае стоимость ночи выросла в среднем на 20 процентов. При этом больше всего подорожали отели "три звезды" – на 27 процентов, средняя стоимость номера достигла 10-12 тысяч рублей. Отели с четырьмя-пятью звездами повысили цены на 12-18 процентов, средняя стоимость номера в июне составит 17 тысяч рублей, а в июле – 20 тысяч. "Выше среднего по рынку подорожали гостиницы Геленджика (+53 процента), Красной Поляны (+48 процентов), Сочи (+30 процентов)", – заключили в РСТ.

https://ria.ru/20240117/gelendzhik-1740927169.html

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новости - туризм, краснодарский край, сочи, геленджик, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии, отдых на море, туризм