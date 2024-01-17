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Президент Кубы подтвердил настрой укреплять связи с ЕАЭС - РИА Новости, 17.01.2024
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06:35 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/kuba-1921764626.html
Президент Кубы подтвердил настрой укреплять связи с ЕАЭС
Президент Кубы подтвердил настрой укреплять связи с ЕАЭС - РИА Новости, 17.01.2024
Президент Кубы подтвердил настрой укреплять связи с ЕАЭС
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес рассказал, что на встрече с министром Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергеем Глазьевым подтвердил ему... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T06:35
2024-01-17T06:35
в мире
куба
сергей глазьев
евразийская экономическая комиссия
евразийский экономический союз
мигель диас-канель бермудес
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МЕХИКО, 17 янв - РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес рассказал, что на встрече с министром Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергеем Глазьевым подтвердил ему стремление Гаваны развивать связи с Евразийским экономическим союзом. "Я провел очень хорошую встречу во Дворце революции с министром интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, которому я подтвердил приоритетность дальнейшего укрепления отношений с этим важным блоком стран для Кубы", - написал Диас-Канель в своем блоге в соцсети Х. Ранее правительство Кубы и ЕЭК по итогам совместного заседания в Гаване определили развитие промышленности, агропромышленного комплекса, туризма и биофармацевтики приоритетными направлениями сотрудничества до 2030 года. Делегация комиссии продолжает работу на Кубе, где у нее были запланированы отраслевые встречи с чиновниками и предприятиями.
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в мире, куба, сергей глазьев, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, мигель диас-канель бермудес
В мире, Куба, Сергей Глазьев, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский экономический союз, Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Кубы подтвердил настрой укреплять связи с ЕАЭС

Президент Кубы заявил о стремление Гаваны развивать связи с ЕАЭС

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 17 янв - РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес рассказал, что на встрече с министром Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергеем Глазьевым подтвердил ему стремление Гаваны развивать связи с Евразийским экономическим союзом.
"Я провел очень хорошую встречу во Дворце революции с министром интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, которому я подтвердил приоритетность дальнейшего укрепления отношений с этим важным блоком стран для Кубы", - написал Диас-Канель в своем блоге в соцсети Х.
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Иран заявил, что не видит смысла в ВТО, когда есть БРИКС, ШОС и ЕАЭС
3 января, 09:05
Ранее правительство Кубы и ЕЭК по итогам совместного заседания в Гаване определили развитие промышленности, агропромышленного комплекса, туризма и биофармацевтики приоритетными направлениями сотрудничества до 2030 года. Делегация комиссии продолжает работу на Кубе, где у нее были запланированы отраслевые встречи с чиновниками и предприятиями.
 
В миреКубаСергей ГлазьевЕвразийская экономическая комиссияЕвразийский экономический союзМигель Диас-Канель Бермудес
 
 
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