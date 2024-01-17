https://ria.ru/20240117/kuba-1921764626.html

Президент Кубы подтвердил настрой укреплять связи с ЕАЭС

Президент Кубы подтвердил настрой укреплять связи с ЕАЭС - РИА Новости, 17.01.2024

Президент Кубы подтвердил настрой укреплять связи с ЕАЭС

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес рассказал, что на встрече с министром Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергеем Глазьевым подтвердил ему... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T06:35

2024-01-17T06:35

2024-01-17T06:35

в мире

куба

сергей глазьев

евразийская экономическая комиссия

евразийский экономический союз

мигель диас-канель бермудес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833110774_0:205:2324:1512_1920x0_80_0_0_025455ae8cdb9776562e0e2c57ca3393.jpg

МЕХИКО, 17 янв - РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес рассказал, что на встрече с министром Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергеем Глазьевым подтвердил ему стремление Гаваны развивать связи с Евразийским экономическим союзом. "Я провел очень хорошую встречу во Дворце революции с министром интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, которому я подтвердил приоритетность дальнейшего укрепления отношений с этим важным блоком стран для Кубы", - написал Диас-Канель в своем блоге в соцсети Х. Ранее правительство Кубы и ЕЭК по итогам совместного заседания в Гаване определили развитие промышленности, агропромышленного комплекса, туризма и биофармацевтики приоритетными направлениями сотрудничества до 2030 года. Делегация комиссии продолжает работу на Кубе, где у нее были запланированы отраслевые встречи с чиновниками и предприятиями.

https://ria.ru/20240103/iran-1919547755.html

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, куба, сергей глазьев, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, мигель диас-канель бермудес