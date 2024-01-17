КТК возобновил прием и перевалку нефти на терминале в Черном море
КТК возобновил прием и перевалку нефти на терминале в Черном море
© Pixabay / Pixabay / redhawkgroup Нефть
© Pixabay / Pixabay / redhawkgroup
Нефть. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием нефти в систему и отгрузки сырья на терминале в Черном море, сообщили журналистам в компании.
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"Нормализация погодных условий позволила 17 января 2024 года Каспийскому трубопроводному консорциуму возобновить штатную работу морского терминала компании. Произведена швартовка танкера на ВПУ-2. Прием нефти от грузоотправителей также возобновлен в штатном режиме", - сообщили в компании.
Работы на терминале были приостановлены во вторник в связи с штормовой погодой и соответствующими предупреждениями капитана порта Новороссийск.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК . Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.