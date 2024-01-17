https://ria.ru/20240117/ktk-1921766914.html

КТК возобновил прием и перевалку нефти на терминале в Черном море

КТК возобновил прием и перевалку нефти на терминале в Черном море - РИА Новости, 17.01.2024

КТК возобновил прием и перевалку нефти на терминале в Черном море

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием нефти в систему и отгрузки сырья на терминале в Черном море, сообщили журналистам в компании. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T07:29

2024-01-17T07:29

2024-01-17T07:46

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черное море

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием нефти в систему и отгрузки сырья на терминале в Черном море, сообщили журналистам в компании."Нормализация погодных условий позволила 17 января 2024 года Каспийскому трубопроводному консорциуму возобновить штатную работу морского терминала компании. Произведена швартовка танкера на ВПУ-2. Прием нефти от грузоотправителей также возобновлен в штатном режиме", - сообщили в компании.Работы на терминале были приостановлены во вторник в связи с штормовой погодой и соответствующими предупреждениями капитана порта Новороссийск.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК . Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, черное море, россия, цены на нефть