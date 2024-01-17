https://ria.ru/20240117/krym-1921899729.html

Объем господдержки в отрасль виноградарства Крыма вырос в 11 раз за 10 лет

Объем господдержки в отрасль виноградарства Крыма вырос в 11 раз за 10 лет - РИА Новости, 17.01.2024

Объем господдержки в отрасль виноградарства Крыма вырос в 11 раз за 10 лет

Объем господдержки на развитие отрасли виноградарства в Крыму за последние 10 лет вырос в 11 раз, сообщается на официальном сайте правительства региона. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:47

2024-01-17T16:47

2024-01-17T16:47

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Объем господдержки на развитие отрасли виноградарства в Крыму за последние 10 лет вырос в 11 раз, сообщается на официальном сайте правительства региона. Если в 2014 году объем господдержки этой сферы составлял 78,3 миллиона рублей, в 2023 году этот показатель составил 870 миллионов рублей. Как рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова, за эти 10 лет удалось заложить свыше 9 тысяч гектаров молодых виноградников. "Ежегодно с 2014 года по 2023 год виноградари наращивали закладку молодых виноградников, так, если в 2014 году закладка молодых виноградников составила 250 гектаров, то в 2023 году виноградари заложили площадь больше 2 тысяч гектаров", - цитирует пресс-служба Зарединову. Она также напомнила, что за 10 лет на полуострове удалось реализовать несколько крупнейших инвестпроектов в этой отрасли, которые не только помогли развивать сферу виноградарства, но и закладывать новые виноградники. Эти инвестпроекты дают новые рабочие места жителям Крыма. Винодельческую продукцию в республике производят 30 предприятий, 26 из них имеют собственную сырьевую базу.

https://ria.ru/20240117/gospodderzhka-1921863708.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, республика крым, поддержка бизнеса , виноградники