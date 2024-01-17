https://ria.ru/20240117/krym-1921899729.html
Объем господдержки в отрасль виноградарства Крыма вырос в 11 раз за 10 лет
Объем господдержки в отрасль виноградарства Крыма вырос в 11 раз за 10 лет - РИА Новости, 17.01.2024
Объем господдержки в отрасль виноградарства Крыма вырос в 11 раз за 10 лет
Объем господдержки на развитие отрасли виноградарства в Крыму за последние 10 лет вырос в 11 раз, сообщается на официальном сайте правительства региона. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:47
2024-01-17T16:47
2024-01-17T16:47
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Объем господдержки на развитие отрасли виноградарства в Крыму за последние 10 лет вырос в 11 раз, сообщается на официальном сайте правительства региона. Если в 2014 году объем господдержки этой сферы составлял 78,3 миллиона рублей, в 2023 году этот показатель составил 870 миллионов рублей. Как рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова, за эти 10 лет удалось заложить свыше 9 тысяч гектаров молодых виноградников. "Ежегодно с 2014 года по 2023 год виноградари наращивали закладку молодых виноградников, так, если в 2014 году закладка молодых виноградников составила 250 гектаров, то в 2023 году виноградари заложили площадь больше 2 тысяч гектаров", - цитирует пресс-служба Зарединову. Она также напомнила, что за 10 лет на полуострове удалось реализовать несколько крупнейших инвестпроектов в этой отрасли, которые не только помогли развивать сферу виноградарства, но и закладывать новые виноградники. Эти инвестпроекты дают новые рабочие места жителям Крыма. Винодельческую продукцию в республике производят 30 предприятий, 26 из них имеют собственную сырьевую базу.
https://ria.ru/20240117/gospodderzhka-1921863708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, республика крым, поддержка бизнеса , виноградники
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Республика Крым, Поддержка бизнеса , виноградники
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Объем господдержки на развитие отрасли виноградарства в Крыму за последние 10 лет вырос в 11 раз, сообщается на официальном сайте правительства региона.
Если в 2014 году объем господдержки этой сферы составлял 78,3 миллиона рублей, в 2023 году этот показатель составил 870 миллионов рублей.
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Как рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым
Алиме Зарединова, за эти 10 лет удалось заложить свыше 9 тысяч гектаров молодых виноградников.
"Ежегодно с 2014 года по 2023 год виноградари наращивали закладку молодых виноградников, так, если в 2014 году закладка молодых виноградников составила 250 гектаров, то в 2023 году виноградари заложили площадь больше 2 тысяч гектаров", - цитирует пресс-служба Зарединову.
Она также напомнила, что за 10 лет на полуострове удалось реализовать несколько крупнейших инвестпроектов в этой отрасли, которые не только помогли развивать сферу виноградарства, но и закладывать новые виноградники. Эти инвестпроекты дают новые рабочие места жителям Крыма. Винодельческую продукцию в республике производят 30 предприятий, 26 из них имеют собственную сырьевую базу.