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Объем господдержки в отрасль виноградарства Крыма вырос в 11 раз за 10 лет - РИА Новости, 17.01.2024
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16:47 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/krym-1921899729.html
Объем господдержки в отрасль виноградарства Крыма вырос в 11 раз за 10 лет
Объем господдержки в отрасль виноградарства Крыма вырос в 11 раз за 10 лет - РИА Новости, 17.01.2024
Объем господдержки в отрасль виноградарства Крыма вырос в 11 раз за 10 лет
Объем господдержки на развитие отрасли виноградарства в Крыму за последние 10 лет вырос в 11 раз, сообщается на официальном сайте правительства региона. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:47
2024-01-17T16:47
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Объем господдержки на развитие отрасли виноградарства в Крыму за последние 10 лет вырос в 11 раз, сообщается на официальном сайте правительства региона. Если в 2014 году объем господдержки этой сферы составлял 78,3 миллиона рублей, в 2023 году этот показатель составил 870 миллионов рублей. Как рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова, за эти 10 лет удалось заложить свыше 9 тысяч гектаров молодых виноградников. "Ежегодно с 2014 года по 2023 год виноградари наращивали закладку молодых виноградников, так, если в 2014 году закладка молодых виноградников составила 250 гектаров, то в 2023 году виноградари заложили площадь больше 2 тысяч гектаров", - цитирует пресс-служба Зарединову. Она также напомнила, что за 10 лет на полуострове удалось реализовать несколько крупнейших инвестпроектов в этой отрасли, которые не только помогли развивать сферу виноградарства, но и закладывать новые виноградники. Эти инвестпроекты дают новые рабочие места жителям Крыма. Винодельческую продукцию в республике производят 30 предприятий, 26 из них имеют собственную сырьевую базу.
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твой бизнес – новости, республика крым, поддержка бизнеса , виноградники
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Республика Крым, Поддержка бизнеса , виноградники

Объем господдержки в отрасль виноградарства Крыма вырос в 11 раз за 10 лет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиноградники в окрестностях Алушты в Крыму
Виноградники в окрестностях Алушты в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Виноградники в окрестностях Алушты в Крыму
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Объем господдержки на развитие отрасли виноградарства в Крыму за последние 10 лет вырос в 11 раз, сообщается на официальном сайте правительства региона.
Если в 2014 году объем господдержки этой сферы составлял 78,3 миллиона рублей, в 2023 году этот показатель составил 870 миллионов рублей.
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Вчера, 14:45
Как рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова, за эти 10 лет удалось заложить свыше 9 тысяч гектаров молодых виноградников.
"Ежегодно с 2014 года по 2023 год виноградари наращивали закладку молодых виноградников, так, если в 2014 году закладка молодых виноградников составила 250 гектаров, то в 2023 году виноградари заложили площадь больше 2 тысяч гектаров", - цитирует пресс-служба Зарединову.
Она также напомнила, что за 10 лет на полуострове удалось реализовать несколько крупнейших инвестпроектов в этой отрасли, которые не только помогли развивать сферу виноградарства, но и закладывать новые виноградники. Эти инвестпроекты дают новые рабочие места жителям Крыма. Винодельческую продукцию в республике производят 30 предприятий, 26 из них имеют собственную сырьевую базу.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРеспублика КрымПоддержка бизнесавиноградники
 
 
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