В Крыму сочли чепухой военный план экс-офицера США
Чегринец назвал абсолютной чепухой план Бена Годжеса по войне за Крым
Вид на Ялту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал абсолютной чепухой план бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Годжеса по войне за крымский полуостров.
Ранее Годжес назвал Крым "решающей территорией". По его словам, тот, кто контролирует Крым, выиграет эту войну. Экс-военный также указал, что в ближайшее время наземная наступательная операция на Крым вряд ли состоится. По его мнению, полуостров необходимо "сначала сделать непригодным для русских войск и России в целом". Для этого ВСУ надо высокоточное дальнобойное оружие для изолирования полуострова, в том числе для уничтожения Керченского моста. Россия, по мнению Годжеса, не сможет воевать в течение следующих пяти лет, так как в первую очередь там уничтожается промышленность. А подталкивание Украины к переговорам с Россией экс-военный назвал "смешным".
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"Для Крыма это – пустая риторика пустого персонажа и сбитого летчика. Все попытки разговоров о Крыме – это абсолютная чепуха, которая рассчитана в первую очередь на психологическую обработку как американских граждан, так и граждан Украины", - сказал Чегринец РИА Новости.
По его словам, любой разумный человек на Западе понимает, что Крым был, есть и навсегда останется частью России.
"Тонущий корабль под названием Украина уже ничего не спасет, и здесь можно только продлить агонию этого недогосударства", - сказал Чегринец.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".