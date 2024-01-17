https://ria.ru/20240117/krym-1921751918.html

В Крыму сочли чепухой военный план экс-офицера США

В Крыму сочли чепухой военный план экс-офицера США - РИА Новости, 17.01.2024

В Крыму сочли чепухой военный план экс-офицера США

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал абсолютной чепухой план бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T00:54

2024-01-17T00:54

2024-01-17T00:54

россия

республика крым

в мире

бен ходжес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e4957692e9b5bedefb61b4015de13f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал абсолютной чепухой план бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Годжеса по войне за крымский полуостров. Ранее Годжес назвал Крым "решающей территорией". По его словам, тот, кто контролирует Крым, выиграет эту войну. Экс-военный также указал, что в ближайшее время наземная наступательная операция на Крым вряд ли состоится. По его мнению, полуостров необходимо "сначала сделать непригодным для русских войск и России в целом". Для этого ВСУ надо высокоточное дальнобойное оружие для изолирования полуострова, в том числе для уничтожения Керченского моста. Россия, по мнению Годжеса, не сможет воевать в течение следующих пяти лет, так как в первую очередь там уничтожается промышленность. А подталкивание Украины к переговорам с Россией экс-военный назвал "смешным". "Для Крыма это – пустая риторика пустого персонажа и сбитого летчика. Все попытки разговоров о Крыме – это абсолютная чепуха, которая рассчитана в первую очередь на психологическую обработку как американских граждан, так и граждан Украины", - сказал Чегринец РИА Новости. По его словам, любой разумный человек на Западе понимает, что Крым был, есть и навсегда останется частью России. "Тонущий корабль под названием Украина уже ничего не спасет, и здесь можно только продлить агонию этого недогосударства", - сказал Чегринец. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240116/flot-1921669153.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, республика крым, в мире, бен ходжес