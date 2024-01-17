https://ria.ru/20240117/krazha-1921811493.html

В Новой Зеландии депутат подала в отставку после обвинений в кражах

В Новой Зеландии депутат подала в отставку после обвинений в кражах - РИА Новости, 17.01.2024

В Новой Зеландии депутат подала в отставку после обвинений в кражах

Член парламента Новой Зеландии от Партии зеленых Голриз Гахраман подала в отставку после трех обвинений в магазинных кражах, которые она объяснила проблемами с... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:56

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Член парламента Новой Зеландии от Партии зеленых Голриз Гахраман подала в отставку после трех обвинений в магазинных кражах, которые она объяснила проблемами с психическим здоровьем, сообщает газета New Zealand Herald. "Самое лучшее для моего психического здоровья - уйти в отставку с поста члена парламента и сосредоточиться на выздоровлении", - приводит издание слова Гахраман. По данным газеты, она сообщила об отставке спустя почти сутки после третьего обвинения и спустя неделю после первого. Ей были выдвинуты обвинения в краже элитных вещей в двух магазинах. Первые два случая были зафиксированы в декабре прошлого года в бутике Scotties, расположенном в Окленде, еще один произошел в магазине Cre8iveworx в Веллингтоне в октябре. Расследование в отношении бывшего члена парламента продолжается. Как уточняет обвиняемая, такое поведение совершенно не характерно для нее и связано с психологическим состоянием, вызванным стрессом на работе. При этом она признала свою вину и принесла извинения. "Я не пытаюсь оправдать свои действия, но я хочу объяснить их", - заявила экс-депутат. Уточняется, что Гахраман родилась в Иране и в 2017 году стала первой беженкой в парламенте Новой Зеландии. Теперь ее место в парламенте займет бывший мэр столицы Веллингтона Селия Уэйд-Браун.

https://ria.ru/20231113/deputat-1909242401.html

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