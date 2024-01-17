https://ria.ru/20240117/konflikt-1921951406.html

Зеленский грубо ответил Трампу на слова про завершение конфликта на Украине

Зеленский грубо ответил Трампу на слова про завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 17.01.2024

Зеленский грубо ответил Трампу на слова про завершение конфликта на Украине

Владимир Зеленский ответил бывшему президенту США Дональду Трампу "думай — потом говори" на его слова о быстром завершении конфликта на Украине в случае... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T22:09

2024-01-17T22:09

2024-01-17T23:40

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский ответил бывшему президенту США Дональду Трампу "думай — потом говори" на его слова о быстром завершении конфликта на Украине в случае избрания президентом. Трамп, который с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова, 16 января вновь заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом. "Я не видел этого видео, но я так понимаю, что была какая-то конференция, и он (Трамп – ред.) сказал, что, если Путин не остановится, он передаст большее вооружение Украине. Если Украина не остановится, то заберет какие-то запасы", – сказал Зеленский на пресс-конференции в Давосе, видео которой выложил офис Зеленского в своем YouTube-канале. Зеленский сказал, что боится, что в этом случае Россия может занять всю территорию Украины. "И потому я скажу так, как мне отец всегда говорил: "Сначала подумай – потом говори", - ответил Зеленский. При этом на вопрос, какими будут взаимоотношения Украины и США в случае избрания президентом Штатов Трампа, Зеленский ответил, что готов работать со всеми. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921950491.html

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский