Зеленский грубо ответил Трампу на слова про завершение конфликта на Украине
Зеленский грубо ответил Трампу на слова о быстрой остановке конфликта на Украине
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский ответил бывшему президенту США Дональду Трампу "думай — потом говори" на его слова о быстром завершении конфликта на Украине в случае избрания президентом.
Трамп, который с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова, 16 января вновь заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом.
"Я не видел этого видео, но я так понимаю, что была какая-то конференция, и он (Трамп – ред.) сказал, что, если Путин не остановится, он передаст большее вооружение Украине. Если Украина не остановится, то заберет какие-то запасы", – сказал Зеленский на пресс-конференции в Давосе, видео которой выложил офис Зеленского в своем YouTube-канале.
Зеленский сказал, что боится, что в этом случае Россия может занять всю территорию Украины.
"И потому я скажу так, как мне отец всегда говорил: "Сначала подумай – потом говори", - ответил Зеленский.
При этом на вопрос, какими будут взаимоотношения Украины и США в случае избрания президентом Штатов Трампа, Зеленский ответил, что готов работать со всеми.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.