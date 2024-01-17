https://ria.ru/20240117/komitet-1921807915.html
Путин поручил поддержать "Комитет семей воинов Отечества"
Путин поручил поддержать "Комитет семей воинов Отечества" - РИА Новости, 17.01.2024
Путин поручил поддержать "Комитет семей воинов Отечества"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину поддержать "Комитет семей воинов Отечества", который оказывает юридическую и психологическую помощь семьям... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:39
2024-01-17T11:39
2024-01-17T11:40
специальная военная операция на украине
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину поддержать "Комитет семей воинов Отечества", который оказывает юридическую и психологическую помощь семьям участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: … оказать поддержку автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества" в целях продолжения работы по предоставлению членам семей участников специальной военной операции бесплатной юридической помощи, духовно-психологической поддержки, а также в целях реализации иных культурных, патриотических и гуманитарных проектов", - говорится в поручении. Доклад необходимо представить до 1 февраля. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240116/podderzhki-1921603330.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил поддержать "Комитет семей воинов Отечества"
Путин поручил правительству поддержать "Комитет семей воинов Отечества"