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Путин поручил поддержать "Комитет семей воинов Отечества" - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:39 17.01.2024 (обновлено: 11:40 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/komitet-1921807915.html
Путин поручил поддержать "Комитет семей воинов Отечества"
Путин поручил поддержать "Комитет семей воинов Отечества" - РИА Новости, 17.01.2024
Путин поручил поддержать "Комитет семей воинов Отечества"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину поддержать "Комитет семей воинов Отечества", который оказывает юридическую и психологическую помощь семьям... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:39
2024-01-17T11:40
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину поддержать "Комитет семей воинов Отечества", который оказывает юридическую и психологическую помощь семьям участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: … оказать поддержку автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества" в целях продолжения работы по предоставлению членам семей участников специальной военной операции бесплатной юридической помощи, духовно-психологической поддержки, а также в целях реализации иных культурных, патриотических и гуманитарных проектов", - говорится в поручении. Доклад необходимо представить до 1 февраля. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил поддержать "Комитет семей воинов Отечества"

Путин поручил правительству поддержать "Комитет семей воинов Отечества"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину поддержать "Комитет семей воинов Отечества", который оказывает юридическую и психологическую помощь семьям участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: … оказать поддержку автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества" в целях продолжения работы по предоставлению членам семей участников специальной военной операции бесплатной юридической помощи, духовно-психологической поддержки, а также в целях реализации иных культурных, патриотических и гуманитарных проектов", - говорится в поручении.
Доклад необходимо представить до 1 февраля. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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